Olga Tañón recibe homenaje: una avenida llevará su nombre

Olga Tañón vivió un momento que sigue haciendo más grande su carrera desde un lugar poco habitual, el hemiciclo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

Allí, el cuerpo legislativo, encabezado por su presidente Carlos “Johnny” Méndez, abrió sus puertas para homenajear a una de las voces más emblemáticas de la música latina. Los aplausos, los recuerdos y la emoción fueron el preludio de un acto que celebró no sólo su talento, sino su impacto en varias generaciones.

La llamada “Mujer de Fuego” fue recibida con una ovación que resumió décadas de escenarios, éxitos y una conexión genuina con su público.

En un espacio diseñado para el debate político, la presencia de Olga Tañón recordó que la cultura también construye país. Su trayectoria, con más de 38 sencillos en el listado Billboard Hot Latin Songs y una carrera que ha trascendido estilos y épocas, ocupó un lugar central en la ceremonia.

“La voz, el talento y la dedicación de Olga Tañón han marcado a generaciones de puertorriqueños. Ella representa la capacidad de sobreponerse a los retos y de convertir la adversidad en fuerza”, expresó Méndez ante los presentes.

El presidente cameral subrayó además la dimensión humana de la artista, una faceta que motivó a respaldar la propuesta de homenaje presentada por el portavoz de la mayoría, José “Pichy” Torres Zamora.

De Levittown al salón legislativo

La emoción acompañó cada gesto de la intérprete, quien tomó la palabra para agradecer un reconocimiento que la llevó de vuelta a sus orígenes. Recordó su infancia en Levittown, una comunidad trabajadora donde descubrió la música y aprendió el peso del sacrificio cotidiano.

“Para mí, este reconocimiento es un orgullo enorme. Vengo de un barrio donde los sueños se construyen con sacrificio, y estar aquí hoy es una confirmación de que vale la pena creer”, expresó.

Olga Tañón destacó que el homenaje no sólo celebra su trayectoria artística, sino que envía un mensaje de esperanza a los jóvenes que sueñan desde sus comunidades. También reafirmó su compromiso de seguir colaborando con iniciativas dirigidas a la niñez y de continuar aportando a Puerto Rico desde el lugar que la vida le ha permitido ocupar.

La actividad reunió también a figuras del entretenimiento, entre ellas María del Pilar Rivera, “Maripily”, quien ofreció uno de los mensajes más sentidos. “Hoy celebramos tu esencia. La mujer que abrió caminos, la artista que convirtió su voz en bandera y la puertorriqueña que ha llevado la isla en el corazón por el mundo. Tú no sólo cantas, tú levantas”, dijo.

Como cierre del acto, Méndez firmó el enrolado de la Resolución Conjunta de la Cámara 277, que designa un tramo de la carretera PR-866, en Toa Baja, como “Avenida Olga Tañón”. Un reconocimiento que pone su nombre, todavía más, en la memoria colectiva de Puerto Rico.

Con más de 23 álbumes, más de 250 canciones grabadas, seis premios Grammy y el Latin Grammy Lifetime Achievement Award recibido en 2025, Olga Tañón continúa siendo una figura esencial de la música latina. Y, como quedó evidenciado en el hemiciclo de su país, también un símbolo de perseverancia y orgullo para sus compatriotas.

