Rubén Blades se despedirá de las giras y ya fijó una fecha

Rubén Blades tomó una decisión que, tal parece, no tiene vuelta atrás, al anunciar que dejará las giras musicales después de 2027.

El cantautor panameño, una de las voces más influyentes de la salsa y ganador de múltiples premios, entre ellos el Grammy, compartió la noticia en un extenso comunicado en el que explicó sus motivos y lo que espera de esta nueva etapa.

“He decidido no seguir en el trajín de las presentaciones musicales personales. Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más”, escribió Blades al difundir su mensaje en las últimas horas. Su objetivo, dijo, es instalarse “de manera más permanente en Panamá” y reducir la intensidad de los viajes que han marcado su vida profesional.

Pero este 2026 también será significativo. El intérprete adelantó que visitará “Europa con la banda de Roberto Delgado”, la agrupación con la que ha construido una complicidad artística en esta fase de su carrera. Lo hará, según explicó, para darse “el gusto de estar con ellos allá, una última vez”.

Proyectos, cine y la mirada puesta en casa

Blades precisó que “el 2027 sería mi último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, aunque es posible que continuemos grabando juntos”. Y, aunque el final de las giras ya tiene fecha, su actividad creativa se mantiene en plena marcha.

En marzo iniciará el rodaje de una nueva película en Austin. Sobre el proyecto adelantó que comenzará a filmar la cinta “titulada ‘Armadillo United’, con Antonio Banderas, Danay García, Danny Trejo y mi esposa, Luba Mason, y que trata sobre fútbol y jóvenes jugadores”. Con esta producción pretende ampliar una trayectoria en pantalla que abarca cine y televisión.

Además, el también conocido como ‘El poeta de la salsa’ continúa “preparando una edición de todas las letras” de sus canciones, un trabajo que estará acompañado por comentarios sobre los temas, álbumes y motivos detrás de cada creación.

A esto se suma la preparación de nuevos álbumes: “Estoy trabajando en dos álbumes de ‘salsa’ con Roberto y finalizando otro álbum, en el estilo ‘Mixtura’, con mi colega, amigo y coproductor, Luis Enrique Becerra, cómplice de mi otro grupo, Paraíso Road Gang”.

El artista, que ha dado vida a personajes memorables en la música y la ficción, también revisa una serie de cuentos escritos “hace décadas atrás y que ocurren” en ‘Hispania’, el universo imaginario donde suceden muchas de sus canciones.

Lo que sí es cierto es que los aficionados de Blades tienen todavía algo de tiempo para disfrutar de su talento, ya sea en los escenarios, escuchándolo, viéndolo en la gran pantalla o leyéndolo. Para finalizar, el panameño termina sus apuntes diciendo que anhela “estar de regreso y de manera más permanente en Panamá, a más tardar en 2028”.

