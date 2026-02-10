Ricky Martin comparte cómo fue el antes y después de su participación en el show de Bad Bunny en el Super Bowl

El cantante puertorriqueño Ricky Martin compartió un video en el que mostró el antes y después de su participación como invitado especial de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX el pasado 8 de febrero.

En el video compartido en su cuenta de Instagram, el cantante compartió detalles que no se vieron de su sorpresiva participación. En el video, el cantante muestra su llegada a Santa Clara, California, horas antes del show y su paso por el salón de belleza para alistarse para su actuación.

Al llegar al Levi’s Stadium, donde se celebró el Super Bowl, el puertorriqueño pasó por el departamento de maquillaje para prepararlo para el show. Ricky Martin se dejó ver emocionado mientras esperaba el inicio del show en compañía de otros bailarines e integrantes del espectáculo.

Finalmente, Ricky Martin subió al escenario para interpretar ‘Lo que le pasó a Hawai’, un tema del más reciente álbum de Bad Bunny que denuncia la gentrificación en Puerto Rico. Este se convirtió en uno de los momentos más emotivos del espectáculo.

Luego de su presentación fue recibido tras bambalinas entre aplausos y vítores. Una vez culminado el show, se encontró con Bad Bunny y ambos artistas se fundieron en un emotivo abrazo, demostrando el profundo agradecimiento y respeto que sienten ambos artistas.

Para cerrar este día con broche de oro, los hijos, los mellizos Valentino y Matteo, de Ricky Martin, recibieron a su padre tras su presentación y lo felicitaron luego de este importante momento en su carrera.

Tras su show, el cantante recurrió a sus redes sociales para expresar la ola de emociones que estaba experimentando. . “Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias @badbunnypr, gracias @ladygaga thank you @nfl @rocnation and @applemusic”, escribió.

Ricky Martin dedicó un emotivo reconocimiento a Bad Bunny días atrás cuando el ‘Conejo Malo’ hizo historia al ganar Álbum del Año en los premios Grammy. “No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha recorrido escenarios por todo el mundo llevando su idioma, su acento y su historia… Sé lo que significa triunfar sin dejar de lado de dónde vienes. Sé lo difícil que es, lo que cuesta y lo que se sacrifica cuando decides no cambiar porque otros te lo piden”, dijo el cantante en una carta publicada en Nuevo Día.

