Quiénes recibirán pago directo de $1,000 dólares el 19 de febrero

Un nuevo pago directo de apoyo económico llegará a miles de residentes de Alaska como parte de un programa estatal que distribuye ingresos provenientes de recursos naturales. Aunque suele confundirse con un ‘cheque de estímulo’ federal, en realidad se trata de un beneficio anual financiado por excedentes minerales.

El estado de Alaska continúa con la segunda ronda de depósitos del programa conocido como Permanent Fund Dividend (PFD, por sus siglas en inglés), un esquema que reparte parte de los ingresos generados por la explotación de petróleo y gas.

Este fondo se entrega en tres exhibiciones cada año a ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos.

En esta ocasión, el pago aproximado es de $1,000 por persona, cifra menor a la del ciclo anterior debido a una reducción en el superávit de recursos minerales.

La directora de la división encargada del programa, Genevieve Wojtusik, explicó el enfoque de la iniciativa y señaló: “Nuestra misión es administrar el programa del dividendo del fondo permanente asegurando que todos los habitantes elegibles de Alaska reciban sus dividendos a tiempo, que el fraude sea procesado y que todas las partes interesadas internas y externas sean tratadas con respeto”.

De acuerdo con el calendario oficial, quienes tengan el estatus ‘Eligible-Not Paid’ en su solicitud del PFD al miércoles 11 de febrero recibirán el depósito el 19 de febrero.

La primera ronda ya se efectuó el 15 de enero de 2026 para quienes mostraban ese mismo estatus el 7 de enero.

La tercera y última fase está programada para el 19 de marzo, dirigida a quienes mantengan la condición de elegibles sin pago al 11 de marzo.

Los solicitantes pueden revisar el avance de su trámite mediante el portal digital myPFD, mientras que quienes prefieran el formato físico pueden encontrar formularios impresos en centros locales de distribución.

El monto actual representa una disminución frente al año previo, cuando el dividendo alcanzó $1,702, reflejando un menor excedente en los ingresos derivados de minerales y energía.

Para calificar al beneficio, los aspirantes deben demostrar intención de residir permanentemente en Alaska.

Además, no pueden haber reclamado residencia en otro estado o país durante los dos años anteriores, ni haber estado encarcelados en el año de evaluación.

Las autoridades confirmaron que la próxima ventana de solicitudes se abrirá más adelante en el año y los pagos correspondientes se efectuarán en 2027, aunque todavía no se ha determinado cuál será la cantidad a repartir en ese ciclo.

