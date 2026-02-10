4 nuevas reglas de impuestos que pueden hacer que recuperes hasta $4,000

La temporada fiscal de 2025 llega con ajustes que podrían representar devoluciones más altas o pagos menores para millones de contribuyentes en Estados Unidos. Varias de estas modificaciones son temporales y estarán vigentes únicamente hasta 2028, por lo que conocerlas a tiempo puede marcar una diferencia importante en el bolsillo.

Una de las novedades más relevantes es un paquete de deducciones y créditos que abarca a jubilados, familias con hijos, trabajadores que reciben propinas y quienes adquirieron vehículos nuevos.

Dependiendo del perfil del contribuyente, la combinación de estos beneficios puede traducirse en miles de dólares recuperados al presentar la declaración.

1. Deducción especial para adultos mayores

Las personas de 65 años o más podrán aplicar una deducción adicional de hasta $6,000 en su declaración federal.

Este beneficio está diseñado para los años fiscales de 2025 a 2028 y requiere presentar el formulario Schedule 1-A junto con la declaración.

Para obtener el monto completo, los contribuyentes individuales deben registrar un ingreso bruto ajustado anual no mayor a $75,000, mientras que las parejas que declaran en conjunto no deben superar $150,000.

En términos prácticos, esta deducción puede representar aproximadamente $720 dólares menos en impuestos a pagar.

2. Intereses de préstamos para autos nuevos

Otra modificación permite deducir hasta $10,000 en intereses generados por préstamos de automóviles nuevos.

Sin embargo, el vehículo debe haber sido ensamblado finalmente dentro de Estados Unidos.

Especialistas recomiendan verificar el número de identificación vehicular (VIN) o comunicarse directamente con el IRS para confirmar si el auto cumple con el requisito.

Al igual que la deducción para adultos mayores, esta medida es temporal y solo aplicará hasta 2028.

3. Incremento del Crédito Tributario por Hijos

El Crédito Tributario por Hijos aumentó de $2,000 a $2,200 por cada menor de 17 años para el año fiscal 2025.

Para acceder a este apoyo, tanto los padres como el menor deben contar con número de Seguro Social válido.

Además, el niño debe ser un familiar directo –hijo, hija, nieto, nieta o hijastro– y haber vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año.

El Servicio de Impuestos Internos detalla requisitos adicionales en su portal oficial, pero este aumento representa un alivio directo para familias con dependientes.

Propinas y horas extra libres de impuesto federal

Quizá la disposición más llamativa es la exención parcial de impuestos sobre propinas y horas extra para ciertos trabajadores.

Durante este periodo fiscal se podrán descontar hasta $25,000 en propinas y hasta $12,500 en pagos por horas adicionales del ingreso federal gravable.

Para obtener el beneficio es necesario también llenar el formulario Schedule 1-A.

Expertos aconsejan llevar un registro detallado de las propinas recibidas en caso de una auditoría por parte del IRS.

Esta exención, al igual que las anteriores, tiene vigencia limitada hasta 2028.

Otros ajustes que pueden sumar dinero al reembolso

Adicionalmente, modificaciones en la deducción SALT –relacionada con impuestos estatales y locales– podrían significar hasta $1,000 extra en devoluciones para algunos contribuyentes, especialmente tras recortes de impuestos sobre la renta en nueve estados.

Entre todas, estas reglas no solo reducen la carga tributaria, sino que también pueden elevar el monto del reembolso anual.

La clave está en verificar elegibilidad, reunir documentación y presentar correctamente los formularios requeridos.

Sigue leyendo:

–¿Qué pasa si aún no recibes tu reembolso del IRS? Tiempos reales, cómo rastrearlo y cuándo preocuparte

–Cómo reclamar un cargo injusto de agua o electricidad en USA

–Cambios y montos actualizados de SNAP en 2026: cuánto dinero puedes recibir y quién califica