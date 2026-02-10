¿Qué pasa si aún no recibes tu reembolso del IRS? Tiempos reales, cómo rastrearlo y cuándo preocuparte

Miles de contribuyentes en Estados Unidos ya presentaron su declaración de impuestos y ahora esperan uno de los momentos más importantes de la temporada fiscal: recibir el reembolso del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Sin embargo, muchas personas comienzan a preocuparse cuando el dinero tarda más de lo esperado en llegar. Aunque en la mayoría de los casos el retraso no significa un problema grave, sí existen situaciones en las que el contribuyente debe tomar medidas.

Aquí te explicamos cuánto tarda realmente el reembolso, cómo rastrearlo y cuándo deberías preocuparte.

¿Cuánto tarda normalmente un reembolso del IRS?

El IRS indica que la mayoría de los contribuyentes recibe su reembolso en menos de 21 días después de que la declaración es aceptada, pero esto depende de varios factores.

Los tiempos aproximados son:

Declaración electrónica con depósito directo: hasta 21 días

hasta 21 días Declaración electrónica con cheque por correo: puede tardar más de un mes

puede tardar más de un mes Declaración en papel: puede tardar seis semanas o más

El tiempo comienza a contar desde que el IRS acepta la declaración, no desde que la enviaste.

Cómo rastrear tu reembolso paso a paso

El IRS cuenta con una herramienta oficial para revisar el estado del pago.

👉 Puedes consultarlo aquí:

https://www.irs.gov/refunds

Para usar la herramienta necesitarás:

Número de Seguro Social o ITIN

Estatus de declaración (soltero, casado, etc.)

Cantidad exacta del reembolso esperado

El sistema muestra tres estatus principales:

✔ Declaración recibida

✔ Reembolso aprobado

✔ Reembolso enviado

Razones comunes por las que tu reembolso puede retrasarse

Existen varios factores que pueden provocar demoras, especialmente durante los primeros meses del año.

Errores en la declaración

Datos incorrectos, cálculos equivocados o información incompleta pueden obligar al IRS a revisar el caso manualmente

Reclamación de créditos fiscales

Algunos créditos, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario por Hijos, suelen requerir revisiones adicionales

Verificación de identidad

El IRS puede solicitar documentos para confirmar que la declaración no es fraude

Deudas pendientes

El reembolso puede reducirse o retenerse si tienes deudas como:

Manutención infantil atrasada

Préstamos estudiantiles en mora

Impuestos estatales pendientes

Cuándo deberías preocuparte

Según el IRS, deberías investigar si ocurre alguna de estas situaciones:

Han pasado más de 21 días desde que presentaste electrónicamente

La herramienta del IRS muestra retrasos sin explicación

Recibiste una carta del IRS solicitando información adicional

El monto recibido es menor al esperado

En estos casos, es recomendable revisar tu declaración y seguir las instrucciones del IRS antes de intentar contactar directamente a la agencia.

Consejos para evitar retrasos en futuros reembolsos

Expertos recomiendan tomar varias medidas para acelerar el proceso:

Presentar la declaración electrónicamente

Solicitar depósito directo

Revisar que toda la información sea correcta

Presentar la declaración lo antes posible

¿Qué hacer si el IRS necesita más información?

Si el IRS requiere datos adicionales, enviará una notificación oficial por correo. Es importante responder dentro del plazo indicado para evitar retrasos mayores o posibles sanciones.

Nunca debes compartir información fiscal con llamadas o mensajes sospechosos, ya que el IRS generalmente se comunica primero por carta.

FAQ sobre reembolsos del IRS

¿Puedo llamar al IRS si mi reembolso tarda?

La agencia recomienda revisar primero la herramienta en línea antes de llamar, ya que contiene la información más actualizada.

¿El IRS puede cambiar el monto del reembolso?

Sí. El IRS puede ajustar la cantidad si detecta errores o deudas pendientes.

¿Los reembolsos pueden retrasarse cada año?

Sí. Los tiempos pueden variar dependiendo del volumen de declaraciones y revisiones necesarias.

Conclusión

Aunque esperar un reembolso puede generar preocupación, la mayoría de los pagos se procesan dentro del tiempo estimado por el IRS. Revisar el estatus en línea, presentar declaraciones precisas y responder rápidamente a cualquier solicitud de información son pasos clave para evitar retrasos y recibir el dinero lo antes posible.

