El Ramadán está por empezar: qué cambia en la vida de los musulmanes en EE.UU.

El Ramadán 2026, uno de los momentos más importantes para la comunidad musulmana mundial, está a la vuelta de la esquina. Este año, el mes sagrado de ayuno y reflexión comenzará alrededor del 18 de febrero y se extenderá hasta aproximadamente el 19 de marzo, dependiendo de la observación de la luna nueva que marca el inicio del calendario islámico lunar.

Ramadán (o Ramazan, en algunos países) es el noveno mes del calendario islámico, durante el cual millones de musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer, realizan oraciones adicionales, leen el Corán y practican actos de caridad.

¿Por qué cambia cada año la fecha del Ramadán?

A diferencia del calendario gregoriano que usamos cotidianamente, el calendario islámico se basa en ciclos lunares. Por esa razón, el inicio de cada mes, incluido Ramadán, depende de la aparición de la luna nueva. La fecha puede variar ligeramente de una comunidad a otra o según la zona geográfica, pero la mayoría de musulmanes en EE. UU. se guían por observaciones y estimaciones astronómicas para planificar el ayuno.

Cómo se celebra el Ramadán en Estados Unidos

En un país donde los musulmanes son una minoría religiosa diversa, la celebración del Ramadán adopta formas varias: algunas costumbres son más tradicionales y, otras, más adaptadas al contexto local.

Pero, en general, dentro del mes sagrado del Ramadán, se enfatizan cinco aspectos fundamentales que guían las prácticas de los creyentes. Son los siguientes:

Fasting (ayuno diario)

Cada día durante Ramadán, las personas ayunan desde antes del amanecer hasta el atardecer. Esto implica abstenerse de comida, bebida y otros consumos durante las horas de luz. El ayuno se rompe al atardecer con una comida llamada iftar.

Suhoor e iftar

Suhoor: última comida antes del amanecer.

Iftar: comida para romper el ayuno al atardecer, que muchas familias comparten con amigos y vecinos.

En ciudades como Nueva York, Detroit, Chicago, Houston y Los Ángeles —donde hay comunidades musulmanas grandes o activas— las mezquitas y centros culturales organizan iftars comunitarios, charlas espirituales y horarios ajustados de oración.

Oraciones y actividades comunitarias

Además de las cinco oraciones diarias, muchos fieles participan en rezos especiales llamados Tarawih, que se realizan por la noche durante Ramadán. Estos momentos suelen ser en las mezquitas, pero también en casas de familia o centros comunitarios.

Caridad y ayuda social

La caridad (zakat, sadaqa) es un elemento importante del Ramadán. En Estados Unidos, muchas organizaciones musulmanas realizan campañas para recolectar alimentos, apoyar a personas sin hogar o ayudar a comunidades vulnerables, especialmente para que también puedan romper el ayuno con dignidad.

Dhikr y Dua

Dos prácticas distintas pero complementarias para comunicarse con Alá. Dhikr significa recuerdo, y hay que recordar y mencionar constantemente a su dios con frases sagradas o versículos del Corán. Dua significa súplica o invocación, y es algo similar a la oración espontánea de otras religiones. Es una oración libre y personal que puedes hacer cuando quieras.

Lo que viene al finalizar el Ramadán

El mensual ayuno culmina con una celebración importante: Eid al-Fitr, la fiesta de romper el ayuno. Esta festividad se celebra el primero de Shawwal (el mes que sigue a Ramadán en el calendario islámico) y suele ocurrir alrededor del 20 o 21 de marzo de 2026, dependiendo nuevamente de la observación lunar.

En Estados Unidos, Eid al-Fitr se celebra con oraciones especiales al amanecer, comidas familiares, actividades comunitarias y tiempo con seres queridos.

Cómo se vive el Ramadán en Nueva York y Chicago

Nueva York y Chicago albergan algunas de las comunidades musulmanas más grandes y diversas de Estados Unidos. Durante el Ramadán, ambas ciudades experimentan cambios visibles en la vida diaria: mezquitas con mayor actividad, restaurantes que extienden horarios nocturnos y reuniones comunitarias que marcan el ritmo del mes sagrado.

En Nueva York, barrios como Queens y Brooklyn concentran una intensa vida comunitaria, con iftars colectivos, mercados abiertos hasta tarde y eventos religiosos que reúnen a familias enteras. La ciudad, conocida por su diversidad cultural, ofrece además múltiples espacios donde la tradición convive con la dinámica urbana.

En Chicago, la celebración también tiene un fuerte componente comunitario. Centros islámicos, organizaciones locales y restaurantes adaptan sus rutinas para acompañar el ayuno diario. Las noches de Ramadán suelen estar marcadas por encuentros familiares, oración y actividades sociales.

Más allá de la fe, el Ramadán en estas ciudades refleja una dimensión cultural y social que impacta en comercios, horarios y hábitos cotidianos.

Un mes de reflexión y adaptaciones

Aunque el ayuno puede resultar desafiante por las horas sin comida ni bebida, para las familias musulmanas en EE. UU. el Ramadán es también una oportunidad de conexión espiritual, de comunidad y de fortalecimiento familiar. En muchas ciudades, las agendas —incluidas laborales y escolares— se ajustan para facilitar la participación en actividades religiosas y sociales durante ese mes.

