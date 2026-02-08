Trump ataca el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Uno de los peores de la historia”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este domingo contra el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl encabezado por el puertorriqueño Bad Bunny, al calificarlo como “absolutamente terrible” y “uno de los peores de la historia”, en un mensaje publicado en su red social Truth Social.

En su publicación, Trump sostuvo que la presentación “no tiene sentido” y la describió como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”, al considerar que no representa “nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”.

El presidente también cuestionó el contenido del espectáculo y aseguró que el público no logra comprender lo que se dice durante la actuación, que fue íntegramente español. “Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo”, afirmó Trump, quien además criticó de forma directa el componente visual y coreográfico del show.

Trump fue particularmente severo al referirse al baile del artista, al que calificó como “repugnante”, y señaló que el espectáculo resulta inapropiado para los menores de edad.

Según el mandatario, la presentación es vista por “niños pequeños desde todo Estados Unidos y el mundo”, lo que, a su juicio, agrava el impacto negativo del evento.

El mandatario también sostuvo que el espectáculo carece de cualquier elemento positivo. “No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo”, escribió.

“Bofetada” a EE.UU.

En su mensaje, el presidente fue más allá y afirmó que el show de medio tiempo constituye “una bofetada a nuestro país”, a pesar de que Puerto Rico forma parte de Estados Unidos, al tiempo que contrastó el espectáculo con lo que describió como los logros actuales de su administración.

Trump aseguró que el país “establece nuevos estándares y récords cada día”, entre ellos “el mejor mercado de valores y los mejores planes de jubilación de la historia”.

En otro tramo del mensaje, Trump apuntó contra los medios de comunicación, al anticipar que el show recibirá buenas críticas de los “medios de comunicación falsos”, a los que acusó de no comprender “lo que está sucediendo en el mundo real”.

Además de las críticas al espectáculo musical, Trump aprovechó su mensaje para lanzar un reclamo directo a la NFL. El presidente pidió que la liga “reemplaze de inmediato su ridícula nueva regla de inicio”, aunque no ofreció mayores detalles sobre el cambio específico que cuestiona.

Orgullo latino

El show de medio tiempo de Bad Bunny estuvo marcado por una gran simbología de la cultura latina.

Además de hacerlo completamente en español, el artista puertorriqueño representó en el escenario el trabajo de agricultura que se realiza en el campo puertorriqueño, así como los bares tradicionales y los puestos de comida y bebidas típicos de la isla.

El espectáculo terminó con el mensaje de “Juntos somos America”, mientras decenas de bailarines ondeaban las banderas de todos los países que conforman el continente americano.

