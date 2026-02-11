Tormenta invernal activa alertas en nueve estados por vientos extremos y hasta 24 pulgadas de nieve

Una potente tormenta invernal mantiene bajo advertencias y avisos meteorológicos a al menos 9 estados de Estados Unidos, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) alertara sobre fuertes vientos y acumulaciones de nieve que podrían alcanzar hasta 24 pulgadas (61 cm) entre miércoles y jueves, creando condiciones que harían los viajes “muy difíciles o imposibles”.

Las áreas con advertencias de tormenta invernal incluyen regiones de Alaska, Maine, Colorado, California y Wyoming. En tanto, Idaho, Utah, Nueva York y Nevada permanecen bajo avisos de clima invernal, lo que indica un alto riesgo de carreteras resbaladizas, visibilidad reducida y posibles interrupciones en servicios básicos.

California y Alaska enfrentan los impactos más severos

En California, algunos de los acumulados más significativos se esperan en las zonas más elevadas desde Kaiser hasta Rodgers Ridge, el alto río San Joaquín y el Parque Nacional Yosemite, donde podrían caer hasta 24 pulgadas de nieve, acompañadas de vientos de hasta 50 mph (80km/h). Las áreas por encima de los 7,000 pies podrían registrar entre 12 y 18 pulgadas (30 y 46 cm), mientras que las laderas orientales de Sierra Nevada recibirían hasta 7 pulgadas (18cm) por encima de los 8,000 pies, con mayores cantidades en cotas superiores a 9,500 pies.

En Alaska, el interior del delta del Kuskokwim podría acumular hasta 8 pulgadas (20 cm), con ráfagas cercanas a 40 mph (64 km/h) que reducirán la visibilidad a media milla o menos. La costa norte de Bristol Bay y Western Capes podrían alcanzar 12 pulgadas (30 cm), mientras que el valle de Susitna espera cantidades similares. En Turnagain Pass se pronostican entre 5 y 10 pulgadas (13 y 25 cm), con vientos de hasta 35 mph (56 km/h), lo que complicará seriamente los desplazamientos.

Maine también enfrenta impactos considerables. Zonas costeras y centrales de los condados Washington y Hancock podrían recibir entre 5 y 8 pulgadas (13 y 20 cm), mientras que el sur de Penobscot alcanzaría hasta 4 pulgadas. Otras regiones del estado esperan entre 3 y 6 pulgadas (8 y 15 cm). El NWS advirtió que estas condiciones peligrosas afectarán los traslados matutinos y vespertinos del miércoles.

Las autoridades han advertido que los viajes en carretera podrían ser peligrosos en estos sitios donde se presentará mal clima. (Foto: Wade Payne/AP)

Montañas del oeste y noreste bajo nieve intensa y ráfagas peligrosas

En Colorado, el Park Range y las montañas Elkhead y Park podrían recibir hasta 15 pulgadas (24 cm), con áreas más altas alcanzando 20 pulgadas (51 cm) desde el miércoles por la mañana hasta el jueves. Wyoming no se queda atrás: las sierras Madre y Snowy podrían acumular hasta 20 pulgadas (51 cm), y las cumbres de los Tetons y Gros Ventre Mountains hasta 15 pulgadas (24 cm). El NWS alertó que las actividades al aire libre podrían volverse potencialmente mortales si las personas no están debidamente preparadas.

Otros 4 estados permanecen bajo avisos de clima invernal. En Idaho, las montañas Big Hole, Centennial y Caribou Range podrían registrar entre 4 y 11 pulgadas (10 y 28 cm) en zonas por encima de los 6,500 pies. Utah espera entre 6 y 15 pulgadas (15 y 38 cm) en las montañas Wasatch y Uinta, mientras que la meseta Wasatch y los Book Cliffs podrían recibir hasta 10 pulgadas (25 cm).

En Nueva York, las áreas elevadas del este del lago Ontario podrían ver entre 6 y 11 pulgadas (15 y 28 cm) hasta el jueves, afectando especialmente los desplazamientos del miércoles. El valle del St. Lawrence, el norte de Adirondack y el valle norte de Champlain podrían recibir hasta 6 pulgadas (15 cm), con algunos condados alcanzando 7. Nevada también enfrenta condiciones severas, con hasta 12 pulgadas de nieve (30 cm) en la región del lago Tahoe y ráfagas que podrían llegar a 70 mph por encima de los 7,000 pies.

Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios, revisar el estado de las carreteras antes de salir y mantener suministros básicos en casa, incluidos alimentos, agua, linternas y baterías. También aconsejan cargar completamente los teléfonos móviles y mantenerse atentos a las actualizaciones del NWS.

Con múltiples sistemas activos al mismo tiempo, esta tormenta invernal se perfila como uno de los eventos meteorológicos más complejos de la temporada, afectando tanto a comunidades rurales como a corredores turísticos clave, y recordando la importancia de la preparación ante fenómenos extremos.

