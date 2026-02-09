El frío extremo cede en Nueva York: una última mañana peligrosa antes del regreso gradual de temperaturas más templadas

El área triestatal, que incluye la ciudad de Nueva York, partes de Nueva Jersey y Connecticut, comienza finalmente a dejar atrás el brote de frío extremo que marcó el inicio de la semana. Sin embargo, antes del alivio definitivo, la región todavía debe soportar una última mañana peligrosamente fría, con advertencias vigentes y sensaciones térmicas bajo cero.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene una alerta de clima frío activa hasta las 10 a.m. (ET) de este lunes. De acuerdo con el organismo, las temperaturas mínimas descendieron a un solo dígito en gran parte del área metropolitana, mientras que algunos suburbios del norte registraron valores por debajo de cero.

Aunque los vientos han disminuido en intensidad, el frío sigue siendo un riesgo real para la salud. Las sensaciones térmicas alcanzaron cerca de -10°F (-23°C) en zonas costeras y hasta -15°F (-26°C) tierra adentro, condiciones que pueden provocar hipotermia o congelación en exposiciones prolongadas, especialmente entre personas sin refugio adecuado, adultos mayores y niños pequeños.

Última mañana extrema antes del alivio gradual

Para este lunes se espera un panorama parcialmente nublado, con temperaturas máximas cercanas al punto de congelación. Si bien el sol ayudará levemente, el aire frío seguirá dominando buena parte del día, por lo que las autoridades recomiendan abrigarse en capas, limitar el tiempo al aire libre y verificar el estado de calefacción en los hogares.

El cambio más notorio llegará el martes, cuando una masa de aire más templado comience a ingresar a la región. Las máximas podrían alcanzar los 30°F (-1°C) en la ciudad de Nueva York, marcando un giro importante respecto a los valores extremos recientes. La jornada arrancará seca, pero hacia la noche existe probabilidad de precipitaciones mixtas, con posibilidad de nieve, aguanieve y lluvia, que deberían disiparse durante la madrugada.

A lo largo del resto de la semana, los modelos indican mañanas aún frías, con mínimas ocasionalmente por debajo del punto de congelación, pero con tardes más soportables. Las máximas se mantendrían en el rango de los 30°F (-1°C), y por ahora todo apunta a un patrón mayormente seco, sin tormentas invernales significativas a la vista.

Aunque todo parece indicar que las temperaturas se irán elevando poco a poco en esta semana, las autoridades piden no bajar la guardia. (Foto: Yuki Iwamura/AP)

Riesgos para la salud y recomendaciones oficiales

Meteorólogos del NWS en Nueva York explican que este episodio estuvo asociado a una masa de aire ártico que descendió desde Canadá, reforzada por cielos despejados nocturnos que favorecieron un enfriamiento rápido del suelo. Este tipo de configuraciones suele generar mínimas extremas, incluso cuando los vientos no son particularmente fuertes.

Desde el punto de vista del impacto urbano, el frío intenso ha puesto presión adicional sobre los sistemas de calefacción, el transporte y los servicios sociales. Organizaciones comunitarias y autoridades municipales han ampliado horarios de centros de calentamiento y reiteraron llamados a reportar situaciones de emergencia relacionadas con personas en situación de calle.

Además, los expertos recuerdan que las temperaturas tan bajas también afectan a mascotas y tuberías expuestas. Se recomienda mantener a los animales dentro de casa siempre que sea posible y proteger cañerías exteriores para evitar rupturas por congelamiento.

Según el NWS y The Weather Channel, el ascenso gradual de temperaturas responde al desplazamiento del sistema de alta presión que mantuvo atrapado el aire polar sobre el noreste. A medida que este sistema se mueve hacia el Atlántico, permite el ingreso de aire más templado desde el oeste y el sur, moderando el ambiente en el corredor urbano del noreste.

Aunque el alivio está en camino, los especialistas insisten en no bajar la guardia durante las próximas horas. La combinación de frío residual y superficies congeladas puede seguir representando riesgos, especialmente durante las primeras horas del día.

Para mantenerse informado, los residentes del área metropolitana pueden consultar actualizaciones del NWS de Nueva York, que continuarán monitoreando la evolución del sistema y cualquier cambio en las precipitaciones previstas para el martes por la noche.

Nueva York empezará a salir del congelador, pero no sin antes atravesar una última prueba invernal. Con precauciones básicas y atención a los avisos oficiales, la región podrá transitar este tramo final del frío extremo y dar paso a una semana más llevadera, aunque todavía plenamente invernal.

