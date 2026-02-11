Trump dice que elevó los aranceles a Suiza tras una llamada que lo “irritó”

El presidente Donald Trump aseguró que decidió elevar los aranceles a Suiza tras una llamada telefónica con la entonces mandataria del país, conversación que, según dijo, le dejó una mala impresión por el tono empleado.

Durante una entrevista con Larry Kudlow en Fox Business, Trump relató que recibió una llamada que describió como urgente. En su versión, la dirigente suiza insistía reiteradamente en que Suiza es “un país pequeño”, algo que —dijo— se repitió varias veces a lo largo de la conversación.

Aunque reconoció que fue “amable”, la calificó también de “muy agresiva”.

El mandatario explicó que, en ese momento, los aranceles se situaban en 30 %. Tras la llamada, lejos de considerar una reducción, optó por elevarlos hasta 39 %.

“No me gustó cómo nos habló”, señaló, al justificar el cambio. Añadió que posteriormente recibió múltiples contactos desde Suiza y que entonces evaluó aplicar condiciones “más aceptables”.

Trump ya había hecho referencia al mismo episodio en el Foro Económico Mundial de Davos el mes pasado. Allí comentó que la conversación lo había “irritado”, reiterando su incomodidad con el intercambio.

Aunque el presidente no la identificó directamente, sus palabras apuntan a Karin Keller-Sutter, quien ejerció la presidencia suiza hasta el 31 de diciembre, antes de ser sustituida por Guy Parmelin.

Reacción demócrata

Los demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes afirmaron que los comentarios del presidente constituyen una admisión de que su política arancelaria “no tiene que ver con la seguridad nacional”.

“En el caso de Suiza, aumentó los aranceles porque… revisa sus notas… no le gustó la forma en que el líder suizo nos habló”, escribieron los demócratas del comité en un mensaje difundido en la red social X.

En el mismo comunicado pidieron a los republicanos que se sumen a los demócratas para “poner fin a este comportamiento imprudente”.

En noviembre, Estados Unidos y Suiza alcanzaron un acuerdo comercial que redujo los aranceles a las importaciones suizas del 39 % al 15 %.

Según informó entonces el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el entendimiento también contemplaba que Suiza y Liechtenstein eliminaran aranceles sobre frutos secos, determinadas frutas, pescado y mariscos, productos químicos y bebidas espirituosas.

