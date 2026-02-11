Seis republicanos se unen a los demócratas y tumban los aranceles de Trump a Canadá

Seis representantes republicanos sorprendieron este miércoles al sumarse a los demócratas y aprobar la eliminación de los aranceles impuestos por Donald Trump a Canadá, un golpe directo a la estrategia comercial del presidente y al liderazgo de su partido en la Cámara.

La resolución, impulsada por el demócrata Gregory Meeks, busca poner fin a la emergencia nacional invocada por Trump para imponer sanciones punitivas al segundo socio comercial de Estados Unidos. La votación terminó 219 a 211.

Entre los republicanos que se unieron a los demócratas destacan Don Bacon (Nebraska), Kevin Kiley (California), Thomas Massie (Kentucky), Jeff Hurd (Colorado), Brian Fitzpatrick (Pensilvania) y Dan Newhouse (Washington).

Los legisladores justificaron su decisión por distintas razones: Bacon señaló que Canadá ha sido un aliado confiable y criticó los aranceles como injustos; Massie enfatizó que la autoridad sobre política fiscal corresponde a la Cámara y no al Ejecutivo.

El veto de Trump

La medida ahora se dirige al Senado, donde se anticipa su aprobación, aunque Trump podría ejercer su veto.

El martes, los mismos republicanos ya habían bloqueado una regla de procedimiento que habría dificultado la derogación anticipada de los aranceles. Este paso abrió la vía para la votación de este miércoles y evidencia una fractura creciente dentro del partido sobre la gestión comercial de Trump.

Durante la votación, el presidente recurrió a Truth Social para advertir que los legisladores republicanos que voten en contra de los aranceles “sufrirán seriamente las consecuencias” en elecciones y primarias futuras.

“Los aranceles nos han dado seguridad económica y nacional, y ningún republicano debería ser responsable de destruir este privilegio”, agregó el presidente en su plataforma.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha defendido que el Congreso no debería intervenir en el proceso ni desafiar la estrategia económica de Trump.

“Los aranceles han sido una herramienta que el presidente ha utilizado con gran eficacia para nivelar el campo de juego y devolverle la ventaja a Estados Unidos, y creo que es incorrecto que el Congreso se entrometa en ese asunto. Además, recuerden, esto está pendiente en la Corte Suprema de Estados Unidos”, declaró Johnson en una entrevista el miércoles en Fox Business.

