Mexicano Donovan Carrillo clasifica a la final en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina

El mexicano Donovan Carrillo al fin hizo su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, cuando se presentó en el Programa corto individual de patinaje artístico.

La competencia fue muy tensa, pues de los 29 atletas que se presentaron, tan solo 24 podrían llegar a la siguiente etapa.

Donovan Carrillo fue el quinto patinador en participar, con una rutina base que le podría otorgar hasta 85 puntos si la lograba a la perfección. Cada atleta tenía 2 minutos y 45 segundos para demostrar sus habilidades y el mexicano dejó la vara muy alta. Aunque sufrió una caída en el calentamiento, para su rutina se compuso.

Gran participación de Donovan Carrillo en su debut en los #MilanoCortinaOlympics2026 al ritmo de "Hip Hip Chin Chin" en la Milano Ice Skating Arena 🇲🇽👏 pic.twitter.com/4rULWPWjg4 — David Ordaz (@david_ordaz) February 10, 2026

Feliz por el apoyo

Ante la porra de “México, México” que retumbaba en la arena, mientras ondeaban las banderas nacionales, el atleta mexicano realizó su presentación.

“Fue algo magnifico, la verdad es que no pude haber pedido una mejor audiencia. La gente dejó su corazón en la pista como yo. Se vio como literal las porras retumbaban en la arena aquí en Milán el día de hoy. No puedo estar más agradecido de ser uno de los patinadores más apoyados y más queridos en esta competencia”, compartió Donovan.

Durante su rutina al ritmo del tema “Hip Hip Chin Chin”, Donovan perdió el balance en el segundo elemento cuando rotó menos en el triple axel lo que le costó puntos.

“Lo que pasó en este salto fue que se me fue un poquito el timing. Como patinador estamos acostumbrados a seguir un ritmo, sentí que lo interrumpí un poco. Al interrumpir un poco el ritmo como que cambió la dirección en la que despegué y solamente traté de apretarme y quedarme parado. Fue la única misión, el pelear por no caerme”, explicó el atleta de 26 años.

El resultado de los jueces hacia Donovan fue un puntaje de 39.71 en la parte técnica, 36.85 en los componentes, más la deducción de un punto por penalización, para un total de 75.56.

“Con ese salto el resultado del score hubiera sido completamente diferente, este salto fue costoso en puntos técnicos, pero bueno, traté de seguir adelante, me desprendí del error y seguí disfrutando con la gente y vibrando a la misma sintonía que ellos”, agregó el atleta nacido en Jalisco.

El resultado fue suficiente para que Donovan Carrillo, por segundos Juegos Olímpicos de Invierno consecutivos, asegurara su lugar en la final de la prueba entre los 24 mejores patinadores del mundo. Algo inédito para un patinador mexicano.

