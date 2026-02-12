Adolescente muerto y 2 heridos: balacera en calle de Nueva York tras pelea en McDonald’s

Christopher Redding, adolescente de 16 años, murió y otros dos menores resultaron heridos ayer en un tiroteo en una concurrida zona en El Bronx (NYC).

Decenas de agentes acudieron poco después de las 5 p.m. del miércoles a la esquina de la calle 238 West y Broadway, donde los servicios de emergencia realizaron compresiones torácicas a Redding, tras haber recibido un disparo en la espalda. Otro adolescente fue visto sentado cerca con una herida de bala en la pierna. A pocos metros una menor de 13 años sangraba por la pierna tras ser también alcanzada en el tiroteo.

Los tres adolescentes fueron trasladados al Hospital St. Barnabas, donde Redding falleció. Se espera que las otras dos víctimas sobrevivan. Fuentes informaron que el tiroteo pareció haber estado relacionado con pandillas y que podría haber comenzado después de una discusión en un restaurante McDonald’s, indicó ABC News.

Los vecinos dijeron que escucharon varios disparos. “Saber que un joven de 16 años está muerto… no puedo ni imaginarlo. Yo también tengo un hijo recién nacido. Es escalofriante. Me quedé sin palabras”, declaró a News 12 Bryan, un padre primerizo que vive en la zona y no quiso compartir su nombre completo.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas sigue siendo constante, incluyendo ataques a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

La semana pasada Thomas Padilla, joven de 19 años, fue arrestado por el homicidio de un padre de tres niños en la entrada de un edificio en El Bronx (NYC) donde la víctima estaba visitando a su suegra.

Esta semana, tres adolescentes fueron imputados por el tiroteo fatal a Chrystofer Whyte (18), un influencer de TikTok, cerca de un paseo marítimo de Jersey Shore (Nueva Jersey) en el verano de 2025.