Tres adolescentes mataron a influencer de TikTok en una playa en NJ: acusación

Tres adolescentes fueron imputados por el tiroteo fatal a Chrystofer Whyte, un influencer de TikTok, cerca de un paseo marítimo de Jersey Shore (Nueva Jersey) en el verano de 2025.

Dwayne Exilus e Isaiah Walker, ambos de 19 años, y Jahbron Goff (18) enfrentan cargos de posesión ilegal de un arma, conspiración y obstrucción a la justicia, entre otros, informó el fiscal del condado Monmouth, Raymond Santiago, en un comunicado. Goff, quien inicialmente fue procesado como menor de edad, también fue imputado por homicidio.

Whyte tenía 18 años, recién se había graduado de la escuela secundaria Woodbridge y sumaba casi 100,000 seguidores en TikTok cuando fue asesinado a tiros en la playa de Pier Village el 12 de junio de 2025. Los agentes lo encontraron con una herida de bala “en una zona entre la costa y el paseo marítimo” alrededor de las 9 p.m., según la fiscalía. Fue declarado muerto en el lugar.

Su último video, un clip de 11 segundos, se grabó en la misma playa de Long Branch, abarrotada esa noche para el primer concierto al aire libre de la temporada, apenas unas horas antes de su muerte, recordó Daily News.

Las autoridades han proporcionado pocos detalles adicionales sobre la muerte de Whyte. El mejor amigo de la víctima, Jaiden Roche, de 20 años, le había contado previamente al periódico Patch que la disputa comenzó en línea.

“Estaba usando TikTok a tiempo completo y, además, se ganaba bien la vida con ello”, dijo Roche. “Algunos de estos chicos empezaron a insultarlo en los comentarios durante un TikTok Live. Todo esto se trataba de egos, un intercambio de opiniones en línea”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En enero Ramón Luis Acevedo fue acusado de haber baleado fatalmente a una mujer, herir a un menor y luego llamar a 911 para entregarse a la policía en Nueva Jersey. En diciembre dos hombres murieron y otros dos resultaron heridos en un tiroteo en un estudio de grabación en Newark, la ciudad más poblada de ese estado.

En noviembre Jordan García, niño de 10 años, murió baleado junto a la joven Kiyah Mae Scott (21) en un tiroteo que dejó además cinco personas heridas en Newark.

La violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York y sus alrededores. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.