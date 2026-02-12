Alcalde Mamdani bajó su calculo de déficit en Nueva York; “Nunca fue real”, critica Adams

El déficit presupuestario proyectado para la ciudad de Nueva York es ahora de unos $7 mil millones de dólares, según declaró el alcalde Zohran Mamdani ayer, una cifra muy inferior a los $12.6 mil millones de que él mismo había calculado hace pocos días.

Aún así, en su visita ayer a Albany para la audiencia presupuestaria “Tin Cup Day” en el Capitolio, el alcalde NYC argumentó que el estado debería desembolsar más fondos para estabilizar las finanzas de la ciudad e insistió en aumentar los impuestos “a los ricos”.

La nueva cifra deficitaria se ajusta más a otras estimaciones presupuestarias del Ayuntamiento y del organismo de control. Al presentar su proyección previa Mamdani culpó al ex alcalde Eric Adams y solicitó a la gobernadora Kathy Hochul que lo ayudara a solucionar el problema, resumió Daily News.

La nueva proyección del Ayuntamiento incluye las bonificaciones de Wall Street y los ingresos del impuesto sobre la renta -cuya exclusión anterior fue criticada por Mamdani- y añade reservas anuales, así como una “postura agresiva” en materia de ahorro, según declaró el alcalde ayer.

En una conferencia de prensa posterior a la audiencia, Mamdani defendió la cifra anterior de $12.6 mil millones de dólares, argumentando que la ciudad aún no estaba segura de cómo se vería ese impulso de Wall Street. “En ese momento sabíamos que aún quedaba mucho por determinar en cuanto a la magnitud de las previsiones económicas sobre las bonificaciones de Wall Street”, justificó el alcalde. “Había rumores, informes de que las cosas mejorarían de lo esperado. Pero no podemos elaborar un presupuesto basándonos en rumores”.

A pesar de la proyección más optimista, Mamdani sostuvo que el estado debe intervenir para ayudar a equilibrar el presupuesto de la ciudad y financiar medidas de asequibilidad para los habitantes de NYC. “La ciudad de Nueva York aún se encuentra al borde del abismo”, insistió el alcalde ante los legisladores estatales durante su testimonio de casi cuatro horas y media. “La salida más responsable es con ingresos recurrentes dedicados que puedan brindar los servicios que los neoyorquinos merecen. En primer lugar, el desequilibrio en nuestra relación con el estado está agotando los recursos de la ciudad”.

Mamdani habló sobre lo que, en su opinión, son desigualdades entre las contribuciones de NYC, que representan el 54.5% de los impuestos estatales recabados y el 40.5% que recibe a cambio.

El alcalde insistió en que al aumentar los impuestos a los residentes más ricos de la ciudad de Nueva York los ingresos de todo el estado subirían. El alcalde está presionando a los legisladores estatales para que aumenten 2% los impuestos a los neoyorquinos que ganan $1 millón de dólares al año o más, lo cual propuso durante la campaña electoral como una forma de financiar su ambiciosa agenda de asequibilidad, como la guardería infantil universal y los autobuses gratuitos.

Si bien algunos legisladores estatales han apoyado ese plan, Hochul, quien busca la reelección este año, ha dejado claro que se opone a aumentar los impuestos a los ricos.

“La gobernadora Hochul ha sido clara: seguirá trabajando con el alcalde Mamdani para encontrar maneras de apoyar a la ciudad de Nueva York y cumplir con su agenda compartida de asequibilidad”, declaró luego un portavoz de la gobernación en un comunicado.

El plan presupuestario preliminar de Mamdani se presentará el 17 de febrero. “El ‘déficit’ de 12 mil millones de dólares nunca fue real”, criticó el ex alcalde Eric Adams en redes sociales en respuesta al testimonio de Mamdani. “Él lo sabía. Fue una táctica intimidatoria para presionar al estado a subir los impuestos”.

“Ahora que el apocalipsis de $12 mil millones se ha convertido mágicamente en un déficit de $7 mil millones, y dejamos $8 mil millones en reservas gracias a un presupuesto inteligente, @NYCMayor

Mamdani tiene $1 mil millones de sobra para todas esas cosas “gratis” que prometió”, agregó Adams con ironía en Twitter/X anoche.

“Las cifras presupuestarias revisadas del alcalde Mamdani hoy se acercan más a la realidad; ahora necesitamos una solución”, declaró Andrew Rein, presidente de la Comisión Ciudadana de Presupuesto (CBC), en respuesta a la proyección actualizada. “Eso comienza por utilizar cada dólar del dinero público de manera eficiente, en programas que mejoren la vida de los neoyorquinos. El presupuesto preliminar del alcalde, que se presentará la próxima semana, debería dejar claro cómo cerrará el déficit de forma transparente”.

