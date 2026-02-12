Antonio Reynoso sobre escaño congresional de NY que deja Nydia Velázquez: “Yo soy el que ha hecho el trabajo”

NUEVA YORK – El presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, afirmó que por sus años en el servicio público en los que “ha hecho el trabajo” es el aspirante más capacitado para ocupar el escaño por el distrito 7 en el Congreso de Estados Unidos por el que Nydia Velázquez no competirá nuevamente.

En entrevista exclusiva con El Diario, Reynoso, de origen dominicano pero nacido y criado en Los Sures, Williamsburg, apostó a su experiencia, primero como concejal, y, desde el 2022, como el oficial de más alto rango del condado, para vencer a su principal contendiente Claire Vélez, asambleísta estatal del distrito 37 en Queens.

“Yo siempre he sido un político que ha empujado a este partido a la izquierda, siempre. Pero yo lo he hecho. Ella (Valdez) tiene un año y no lo ha hecho. Lo que ella está diciendo y hablando es de lo que ella quiere hacer o lo que le gustaría hacer, pero no hemos visto en este tiempo como ella ha movido a ningún político, agenda o movimiento. Yo les voy a dar claramente la información a los votantes de este distrito que yo soy él que ha hecho el trabajo”, afirmó Reynoso.

Reynoso fue el primero en anunciar su candidatura el pasado 4 de diciembre. Velázquez, a quien el político identifica como su “madrina” y mentora, lo endosó el 15 de enero al describirlo como un “líder con las profundas conexiones con la comunidad necesarias para enfrentar a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), luchar por la clase trabajadora y crear un Nueva York más asequible”.

La representante federal de origen boricua además presentó a Reynoso como la mejor opción para defender a Puerto Rico y su “derecho a la autodeterminación, a la vez que defiende a las comunidades latinas de todo el país”.

Menos de una semana después, Velázquez, con más de 30 años en el Congreso, participó de un rally en Brooklyn en el que confirmó su apoyo a Reynoso.

Sin embargo, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zorah Mamdani, a quien tanto Reynoso como Velázquez apoyaron desde el principio en la carrera para ocupar el curul, respaldó a Valdez, quien además fue endosada por los Socialistas Demócratas de América (DSA).

En el intercambio con este periódico, Reynoso criticó el súbito apoyo del alcalde por entender que no demuestra respeto a la carrera y al conocimiento de la congresista, con quien se le vio en la Conferencia SOMOS Inc. realizada en la isla a principios de noviembre pasado, justo después de que ganara las elecciones generales.

El distrito 7 incluye vecindarios de Brooklyn, Queens y Manhattan. En esa jurisdicción, Mamdani prevaleció por amplio margen en los pasados comicios.

Así las cosas, la primaria en el Partido Demócrata por la silla que dejará Velázquez se anticipa como una de las más competitivas de la ciudad.

La concejal del Queens y de origen surcoreano, Julie Won, fue la tercera en anunciar que se sumaba a la contienda primarista.

Sin embargo, los análisis apuntan a que la batalla entre Reynoso, progresista, y Valdez, socialista demócrata, será centro del debate por las próximas semanas y meses.

Este rotativo también cuestionó a Reynoso sobre los temas relacionados con Puerto Rico que ocuparían su agenda en caso de llegar al Congreso en vista del trabajo esencial que ha encabezado Velázquez en cuanto a la difusión y legislación de los asuntos del territorio en Washington D.C.

El Diario (ED): “¿Cuándo decidió usted que quería ir al Congreso?, porque me imagino que ya lo venía pensando desde hacía rato; tampoco fue de un día para otro. Hábleme un poco de ese proceso y cuándo usted dice, ‘sí, este es el momento’”

Antonio Reynoso (AR): “Yo, desde que estaba en la universidad, tuve alguien que me ayudó mucho y me apoyó durante ese tiempo, y esa persona me dijo que el poder de un político puede afectar positivamente la vida de muchas personas. Yo me metí a estudiar para ser maestro, pero él pensaba que, en lugar de cambiar la vida a 30 personas a la vez, podía cambiar la de millones, y me dijo que debía estudiar Ciencias Políticas. Él me dijo que tenía que tener una meta alta a la que llegar para todos los días trabajar sobre eso. Y yo le dije en aquel momento que la meta que iba a empujar o a perseguir era ser el primer dominicano electo al Congreso de los Estados Unidos, pero sabemos que Adriano Espaillat fue el primero y los sueños míos han cambiado, pero desde ese tiempo he pensado en el Congreso. Llegué a ser concejal y presidente del condado con la ayuda y el apoyo de Nydia Velázquez, una madrina mía política que me ha apoyado en todo…Nydia Velázquez es una luchadora y todavía tiene la energía, la inteligencia y sabe cómo moverse en Washington D.C. Nunca pensé que ella se iba a retirar en este momento, pero es algo que esta comunidad y yo nos estuvimos preparando por un tiempo”

ED: “¿Con qué otros políticos usted conversó y midió el ambiente antes de lanzarse, aparte de Velázquez?”

AR: “Primero la esposa mía, Iliana. Tenía que hablar con ella porque nosotros tenemos dos niños, y de yo llegar a Washington D.C., nos va a costar mucho tiempo como padres, y a mí me da mucho orgullo ser padre, y quería asegurar que nuestra familia esté segura. Hablé con Lincoln Restler (concejal del distrito 33), Jenniffer Gutiérrez (concejal del distrito 34) y Sandy Nurse (concejal del distrito 37), que son concejales en el distrito (7) que le pertenece a Nydia. Nosotros nos sentamos y hablamos de quién podía correr, y ellos de una vez me apoyaron y me dijeron que creían que yo era el candidato que debía correr”

ED: “Esta contienda se ha planteado como una entre los que están a favor de Claire Valdez, que es la candidata del alcalde Zohran Mamdani y los que están con usted. ¿Usted entiende que en algún sentido el hecho de que el alcalde favorezca a Valdez le pueda reducir a usted posibilidades de avanzar en la carrera hacia el Congreso?”

AR: “El alcalde Mamdani es muy popular ahora mismo. Una persona que ganó con un apoyo muy grande en esta comunidad (del distrito 7) que representa Nydia, pero él llegó con el apoyo de nosotros. Yo apoyé al alcalde. Nydia apoyó al alcalde, y esta comunidad cree mucho en los candidatos que nosotros respaldamos, y yo creo que él recibió mucho apoyo por nosotros estar con él”

ED: “¿De alguna manera usted se sintió traicionado por la postura del alcalde?”

AR: “Yo creo que el alcalde no se portó bien con Nydia. Ella lo apoyó mucho. Fue la primera congresista que lo apoyó, y él no le dio el tiempo para sentarse con ella y hablar de candidaturas, no solamente la mía, también de otras personas. Él llegó a una decisión, independientemente, de ella, sin darle la oportunidad y el respeto que ella se merece, no solamente porque es la congresista (del distrito), sino porque lo apoyó a él. Somos progresistas los dos candidatos. Aquí no hay un representante de centro y otro progresista, Los dos somos progresistas. Yo creo que la frustración que tenemos nosotros es por la falta de respeto que el alcalde tuvo con la congresista en no darle la oportunidad de tener una conversación sincera de cómo salir de esto como familia, como entramos, como familia, porque nosotros siempre estamos unidos y trabajando juntos”

ED: “Usted menciona que son progresistas, pero la realidad es que a la otra candidata la apoyó los Socialistas Democráticos de América (DSA). En ese sentido, también se ha planteado que esta es una contienda entre los más socialistas y los que no lo son. ¿Cómo usted analiza esa parte?”

AR: “En la ideología, nosotros no tenemos muchas diferencias. Ella va a apoyar las mismas políticas y legislaciones que yo voy a apoyar. Vamos a estar 99% alineados con los temas del Congreso. La diferencia es que ella llegó hace 10 años a Nueva York y nada más lleva 1 año siendo asambleísta. Yo nací aquí, me crié aquí y lo he representado por más de 13 años. No, nada más representándolo, trabajando duro y haciendo cosas muy difíciles para el progreso de este distrito. Ella es socialista, pero nosotros también tenemos principios socialistas en el trabajo que nosotros hemos hecho. Yo fui un niño que me crié con asistencia social, con cupones de alimentos, Sección 8, que son programas socialistas que entraron a Estados Unidos durante la depresión, y esos programas me dieron la oportunidad de estar delante de usted hoy, y son programas socialistas que yo apoyo…Yo quiero asegurarme que la gente entienda que ambos estamos en la izquierda, y que Nydia siempre ha sido una progresista, y que ahora mismo, nosotros estamos de la izquierda y más a la izquierda”

ED: “¿Hace sentido o es realista decir que el alcalde apoya a Valdez porque él quiere formar su bloque socialista demócrata de candidatos de cara a las próximas elecciones, etc.?”

AR: “El decidió no tomar consejos de la congresista, porque él tiene una obligación con la organización, con la DSA, que es una que espera 100% fidelidad. Ellos no quieren que se mueva ni un centímetro para otro lugar. Cuando él vio que había una candidata socialista, él tiene una obligación, pero la obligación no hace que no pueda hablar con nosotros, negociar, tener una conversación sincera sobre el futuro de este distrito”

ED: “Usted ha mencionado su experiencia, primero en el Consejo Municipal de Nueva York, luego y en estos momentos como presidente del condado de Brooklyn. ¿Qué es lo más destacado que usted entiende que ha hecho que lo faculta para estar en el Congreso?”

AR: “Yo entré al Consejo Municipal y decidí que no quería pasar legislación que no implicara cambios en la vida de la gente. Las legislaciones que yo empujé fueron unas muy difíciles y controversiales. Una para la reforma de la Policía. Después de que pasé esta legislación, me dijeron que no iba a tener un futuro en la arena política. ‘The Right to Know Act’ fue una legislación que llevó a que, ahora mismo, revisar a una persona involuntariamente es ilegal si no hay causa probable. En la ciudad, se reportaron unas 70,000 de estas intervenciones cada año. Después de la legislación de nosotros, casi ya no existe (no pasa); no lo hacen, porque son ilegales…También, como presidente del condado de Brooklyn, le di $47 millones de dólares a un programa de maternidad (Maternal Health Task Force). Aquí, las mujeres afroamericanas se mueren ocho veces más que una mujer blanca durante el embarazo y cuando tienen su bebé. Yo proveí el dinero para que Brooklyn sea el lugar más seguro para que las mujeres tengan sus bebés…Son ejemplos de cosas difíciles y radicales que he hecho para ponerme en una posición de líder en esta ciudad…Yo quiero enseñarle a la gente que un hombre pobre que su padre llegó de la República Dominicana joven y sin dinero, pudo luchar para ellos, no porque lo leí en un libro o lo vi en una película. Esa es mi propia experiencia que me ha ayudado a luchar por los que lo necesitan en este distrito”

ED: ¿En algún momento usted dudó?, porque los primeros titulares con relación al anuncio de Nydia Velázquez era, ‘y ahora quién llenaría los zapatos de Velázquez’. Alguna gente tal vez puede no coincidir con su ideología o sus políticas, pero reconocen que ha tenido un historial intachable y una carrera muy larga. ¿En algún sentido usted dudó (de tomar la decisión de aspirar)?”

AR: “Nosotros sabemos que Nydia Velázquez fue la primera puertorriqueña que llegó a este puesto, y, ahora mismo, Puerto Rico no tiene un representante federal, y Nydia tomó ese papel para Puerto Rico. Para ella, ser puertorriqueña y ser mujer es muy importante. Cuando ella anunció que se retiraría, yo sé que su sueño siempre fue que una puertorriqueña la reemplazara, y yo no soy mujer ni puertorriqueña. Al principio, le dimos tiempo a ella para tener conversaciones con las puertorriqueñas de este distrito y toditas dijeron que no iban a correr por una razón u otra. Después de que eso pasó y ella vio que ninguna de las puertorriqueñas quería correr, me dijo que me iba a apoyar a mí. Yo le di ese tiempo porque es una mujer que me ha ayudado tanto y entiendo que el legado de ella es muy importante para ella y para Puerto Rico”

“Yo soy el que ha hecho el trabajo”

ED: Se ha planteado que Valdez podría redefinir o remodelar mejor al partido en términos del movimiento obrero y los trabajadores. Esa personificación que se hace de Valdez versus lo que usted representa, ¿cómo lo ve?”

AR: “Yo siempre he sido un político que ha empujado a este partido a la izquierda, siempre. Pero yo lo he hecho. Ella tiene un año y no lo ha hecho. Lo que ella está diciendo y hablando es de lo que ella quiere hacer o lo que le gustaría hacer, pero no hemos visto en este tiempo como ella ha movido a ningún político, agenda o movimiento. Yo les voy a dar claramente la información a los votantes de este distrito que yo soy el que ha hecho el trabajo y que voy a seguir haciendo ese trabajo. Ella también se está posicionando como la candidata del trabajo, pero yo soy el único que ha recibido apoyo de uniones de este distrito. Esa representación que ella está dando es hablándolo y poniéndolo en un papel, pero no ha recibido apoyo fuera de la unión en la que ella trabajó (UAW), y a mí me han apoyado cuatro uniones grandes y van a llegar más”

ED: “Aquí ya no hay manera de evitar una primaria, ¿cierto?, ¿no hay posibilidad de que haya alguna negociación entre demócratas?”

AR: “Yo soy un estudiante de democracia y yo creo que las primarias son muy importantes. No hay manera (de evitar una primaria). Yo ahora mismo me siento que, no solamente estoy corriendo para ganar y para ser representante, aquí yo estoy luchando por Nydia, el legado de ella, lo que ha dejado es muy importante. Yo no puedo perder y dejar esta lucha cuando no se respeta el tiempo que ella nos ha dado y el trabajo que ha hecho”

Reynoso quiere eliminar a ICE

ED: “Mirando a futuro y en caso de que usted prevalezca en su aspiración, ¿qué tanto se puede hacer desde el Congreso en términos de limitar las acciones de las autoridades migratorias federales?, porque lo hemos escuchado que se ha pronunciado sobre las ciudades santuario y la importancia de esas políticas en Nueva York. Pero, también hemos visto como se han presentado distintas legislaciones en el Congreso para, por ejemplo, que los oficiales no estén enmascarados, otras para dejar sin efecto la inmunidad que aplica a algunos agentes si abusan de la fuerza, pero como que no avanzan…¿Cuál sería su enfoque en términos de ese tema si llegara al Congreso?”

AR: “Abolir ICE, que es asegurar que la agencia no exista más. En el tiempo de (George W.) Bush y (Barack) Obama había millones de deportaciones iniciadas, millones cada año, y no tuvieron que usar la agencia ICE para hacer ese trabajo. Ahora mismo, tenemos un sistema de migración en el que, si un inmigrante comete un crimen, lo deportan. Ese sistema ya existe sin ICE. Lo que es ICE en este momento es una fuerza militar que entra a aterrorizar a nuestras comunidades sin necesidad. Ya vemos que menos de 18% que las personas que ellos detienen tienen récord criminal. Estamos viendo que ellos se llevan niños, madres, trabajadores y personas que están entrando a corte bajo un juez haciendo exactamente lo que este país les pide a ellos. Eliminando a esa agencia comienza el proceso de deportación justa, no como lo estamos viendo ahora. Yo trabajaré para eliminar esa agencia y lo haría con el presupuesto. El Congreso tiene el poder sobre el presupuesto de EE.UU. y no debemos negociar o firmar ninguna legislación o presupuesto con fondos para ICE para el trabajo que está haciendo ahora”

ED: “Aparte de eso, ¿cuál sería otra prioridad suya de llegar al Congreso?”

AR: “Vivienda. Desde el 1999, nosotros no hemos creado vivienda asequible a nivel nacional o federal. Ahora mismo, la vivienda asequible se crea bajo el estado y la ciudad. Había una legislación que se llamaba ‘Faircloth Amendment’, y desde ese momento no hemos creado vivienda asequible bajo el gobierno federal. Alexandria Ocasio Cortez (AOC) tiene una legislación para quitar el Faircloth Amendment’ que nos daría la oportunidad de crear vivienda asequible otra vez. Eso es importante porque en este momento este país está sufriendo de una crisis de vivienda”

En la segunda parte de esta entrevista, conversamos sobre los temas relacionados con Puerto Rico que serían prioritarios en la agenda de Reynoso de llegar al Congreso. El Diario contactó a Valdez para una entrevista sobre esta contienda y su campaña y esperamos por respuesta.

