(Entrevista en video) Antonio Reynoso sobre contienda por distrito congresional 7 de NY: “No se puede ganar sin los puertorriqueños”

NUEVA YORK – El presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, dijo que, de llegar al Congreso federal para representar al distrito 7 de Nueva York que actualmente ocupa la boricua Nydia Velázquez, los asuntos relacionados con Puerto Rico formarán parte esencial de su agenda legislativa.

En entrevista exclusiva con El Diario sobre su aspiración de llegar a Washington D.C., el exconcejal afirmó que, para ganar el distrito, que incluye partes de Brooklyn – históricamente un enclave de la diáspora puertorriqueña-, es importante contar con la confianza y el respaldo de esa comunidad.

“Uno no puede ganar sin el voto puertorriqueño. Más del 50% del voto latino llega por los puertorriqueños. Para ganar, uno tiene que tener esos votos. Pero, fuera de eso, ganar en este distrito sin los puertorriqueños, sería una mancha para cualquier representante”, afirmó.

La candidatura de Reynoso, de origen dominicano, pero criado en Los Sures, Brooklyn, viene impulsada por la figura de Velázquez, quien ha encabezado por décadas las voces en la capital federal en favor de los temas relacionados con la isla. Una de las razones que dio Velázquez para su respaldo a Reynoso fue que el funcionario era la mejor opción para defender a Puerto Rico y su derecho a la autodeterminación.

El territorio no cuenta con representación plena en el Congreso, por lo que los esfuerzos que puedan hacer políticos ligados a los intereses de la isla para adelantar los asuntos que afectan a sus ciudadanos son esenciales para su desarrollo y bienestar.

“Yo voy a estar disponible y dispuesto a hacer todo para Puerto Rico bajo el liderazgo de ella (Velázquez), y espero que ella todavía esté conmigo para asegurar que, cada vez que yo hable de Puerto Rico, sepan que lo estoy haciendo y que estoy luchando bajo el liderazgo de ella”, declaró el contendiente en el intercambio con este periódico.

El demócrata progresista al momento tiene dos rivales con las que se medirá en primarias: la concejal de Queens y también progresista, Julie Won; y la asambleísta estatal del mismo condado, Claire Valdez, que es socialista demócrata.

A esta última la endosó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani y los Socialistas Democráticos de América (NYC-DSA).

A continuación, la segunda parte de la entrevista exclusiva de El Diario a Reynoso:

El Diario (ED): “Usted es dominicano, pero se crió en Los Sures. En esa área había mucho puertorriqueño también y hay mucha historia ahí de lucha, de resistencia. ¿Cómo su crianza allí usted entiende que podría ayudarlo a adelantar los intereses de Puerto Rico en Washington D.C. (en caso de prevalecer en la contienda)?

Antonio Reynoso (AR): “Yo me crié en Los Sures y allí no hay una organización que no se haya formado bajo liderato puertorriqueño. Hay organizaciones como Los Sures, El Puente, St. Nicks, son todas organizaciones con liderazgo puertorriqueño. El que se crió aquí, se crió luchando por el ambiente bajo El Puente, vivió en una vivienda gracias al esfuerzo de los puertorriqueños en los 1970 que aseguraron vivienda asequible y que salvaron a este distrito. Aquí la historia puertorriqueña está en cada bloque y en cada esquina existe. Aquí está Toñita (dueña del Caribbean Social Club) y ahora mismo todo el mundo está feliz de que vieron a Toñita en el Super Bowl de Bad Bunny. Pero Toñita no es solamente icónica porque estaba en el Super Bowl, sino porque a los puertorriqueños que llegaron de la isla aquí a Nueva York, fueron donde ella y ella los ayudó a buscar trabajo, hablar inglés y todo lo que necesitaban para llegar alto aquí. Todo eso pasó en Los Sures. Otros de los líderes que me apoyó a mí fue Luis Garden Acosta (fundador de El Puente) que ya no está con nosotros, desafortunadamente, pero fue alguien que me apoyó desde que yo tenía 23 años. También tenemos a David López, que es un líder de vivienda asequible que, cuando todo el mundo quería irse de este barrio, él estaba luchando que esa vivienda fuera asequible y para nosotros. Aquí la historia puertorriqueña está en todas las esquinas. Y Graham Ave es la Avenida de Puerto Rico y una vez trataron de cambiar los rótulos de las calles aquí, y, olvídate, llegaron mexicanos, ecuatorianos, dominicanos y puertorriqueños para asegurar que eso nunca se toque de nuevo”

ED: “En términos de Puerto Rico, usted se ha expresado también sobre el tema del estatus y ha dicho que estaría dispuesto a apoyar o presentar legislación como el “Acta de Autodeterminación de Puerto Rico” (Self-Determination Act) para una Asamblea de Estatus que fue, de hecho, una de las legislaciones que presentó Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez antes de (que presentaran en el Congreso) legislación para un plebiscito. ¿Por qué usted entiende que ese debe ser el proyecto que debe impulsar de llegar el Congreso para resolver el estatus de Puerto Rico?, ¿por qué ese tipo de proyecto y no uno para un plebiscito?”

AR: Bajo un sistema justo, yo creo que Puerto Rico debe tomar la decisión del estatus que quiere, y no creo que las instituciones, ni los ricos, ni los poderosos van a dejar que se dé un proceso justo y de igualdad. La legislación comienza el proceso para darle la oportunidad para tratar de asegurar que la voz puertorriqueña se pueda oír. Yo tengo mi posición personal…Las voces de los puertorriqueños debe ser central y por eso es que yo apoyo ese tipo de legislación”

ED: “¿Qué fórmula de estatus usted prefiere?”

AR: “No, yo no voy a decir personalmente la posición que yo tengo. La decisión del estatus de Puerto Rico tiene que venir de los puertorriqueños”

ED: “¿Y cómo usted trataría de convencer, por ejemplo, a los republicanos (para que atiendan el tema)?…Hay demócratas que tienen reservas con el tema del estatus y hay división ahí también, pero, a nivel más general, como que la resistencia mayor la tienen los republicanos”

AR: “Nosotros los demócratas teníamos el poder (eran mayoría) en el Congreso y en el Senado bajo (la presidencia de Barack) Obama, y en esos dos años no tomamos la oportunidad para hacer eso como debimos. Nosotros tenemos que prepararnos, ahora mismo, sabiendo lo que hemos visto de Donald Trump, para el futuro, para si ese poder vuelve a los demócratas, darle la oportunidad a Puerto Rico…Yo también sé que el arte y la cultura tienen mucho valor en empujar agendas nacionales Lo que hemos visto de Puerto Rico con Bad Bunny en el Super Bowl nos da la oportunidad de comenzar esa conversación otra vez. Tanto republicano estaba tan bravo, y como dicen los dominicanos, ‘están quillaos’ por lo que vieron. Pues si no le gusta lo que están viendo y no creen que eso fue una representación de EE.UU., que nosotros sí lo vemos, pues denle la oportunidad a ellos para que decidan cómo quieren vivir. Ellos como que no aman ni respetan a Puerto Rico, pero no los dejan buscar la manera de determinar el estatus que ellos quieren”

ED: “El voto boricua en EE.UU., ¿cuán importante usted lo ve de cara, por ejemplo, a las elecciones de medio término?

AR: “Dos cosas importantes para esta carrera aquí en este distrito. Primero: uno no puede ganar sin el voto puertorriqueño. Más del 50% del voto latino llega por los puertorriqueños. Para ganar, uno tiene que tener esos votos. Pero, fuera de eso, ganar en este distrito sin los puertorriqueños, sería una mancha para cualquier representante. Que llegue al puesto sin el apoyo de puertorriqueños no es algo que uno quiera andar celebrando. La importancia de poder ganar también representa que este distrito se hizo latino por el esfuerzo de personas como Nydia Velázquez, que fue la primera puertorriqueña (que representa el distrito), y por lo importante que este distrito es para Puerto Rico…”

ED: “En términos de las organizaciones puertorriqueñas en NYC, ¿qué movimientos ha hecho para presentarles lo que usted quiere hacer (de llegar al Congreso) …, y qué compromiso ha recibido de vuelta?”

AR: “Ya no hay organización en este distrito, con liderazgo puertorriqueño, que no me haya apoyado. Nosotros estamos 100% alineados con los grupos, pero muchos de ellos son organizaciones de lucro que no pueden tomar posiciones públicas para elecciones, pero, individualmente, hay muchas personas en esas organizaciones que están apoyándome en la campaña. Usted puede ver el video de cuando llegaron más de 450 personas apoyando a mí y había líderes de organizaciones presentes. También recibí el apoyo Rossie Pérez, que no solamente es una actriz, es una luchadora de programas sociales aquí en ese distrito. Pero los puertorriqueños están alineados al lado mío y los líderes de organizaciones me están apoyando. También he recibido el apoyo de Se Hace Camino Nueva York (Make the Road New York); Iglesias Unidas también me está apoyando y New York Communities for Change, que son tres organizaciones que son fuertes dentro del distrito y toditas tienen puertorriqueños en su liderato” El Diario contactó a Valdez para entrevistarla sobre este tema, pero no hemos recibido respuesta. Este periódico se encuentra en el proceso de contactar a Won para los mismos fines.

