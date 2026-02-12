Arda Güler desmiente que sufra acoso en el Real Madrid: “Es una familia”

El futbolista turco Arda Güler utilizó sus redes sociales para desmentir las declaraciones realizadas por su compatriota Serhat Pekmezci, quien había afirmado en un medio de Turquía que el jugador del Real Madrid sufre “acoso laboral” dentro del club blanco.

“He seguido con tristeza las recientes declaraciones públicas realizadas por el exjefe de scouting, el Sr. Serhat Pekmezci, quien desempeñó un papel importante al comienzo de mi carrera. Desde mi primer día, he sido recibido con mucha calidez por todos en este club, y siempre he considerado este lugar como una familia. Estoy extremadamente orgulloso de ser jugador del Real Madrid y deseo defender este escudo durante muchos años más”, escribió Güler en su cuenta oficial de Instagram.

“El Real Madrid tiene un equipo muy fuerte” y se mostró “feliz y honrado de compartir vestuario” con sus compañeros.

Además, pidió que no se continúe alimentando la controversia en torno al tema, iniciado por su exjefe de scouting que participó en sus primeros pasos como profesional. “Solicito amablemente que no se preste atención a ningún comentario o informe escrito o expresado sobre este asunto”, completó.

Las declaraciones de Güler surgen luego de que Pekmezci afirmara en el medio turco Sports Digital que el joven futbolista estaría atravesando una situación incómoda dentro del vestuario madridista.

“Aunque el Real Madrid es un gran club, Arda Güler está sufriendo acoso laboral. No es que se quejara conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia allí”, expresó el exdirectivo.

