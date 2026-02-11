ICE será parte “clave” del operativo de seguridad del Mundial 2026

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Todd Lyons informó ante la Cámara de Representantes que la agencia desempeñará un rol “clave” dentro del esquema de seguridad de la Copa Mundial de la FIFA.

ICE, que opera a través de dos divisiones principales, suele intervenir en la provisión de inteligencia y apoyo en eventos deportivos de carácter internacional.

“ICE, específicamente Investigaciones de Seguridad Nacional, es una parte fundamental del aparato general de seguridad para la Copa del Mundo”, afirmó Lyons tras una consulta de la congresista demócrata Nellie Pou, representante del noveno distrito de Nueva Jersey. “Estamos comprometidos con asegurar esa operación y garantizar la protección de todos los participantes y visitantes”, agregó.

ICE tendrá presencia en Nueva Jersey y Filadelfia

El MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford y con capacidad para 82,500 espectadores, será escenario de ocho compromisos del torneo, incluida la final, además de un duelo de eliminación directa y cinco partidos de la fase de grupos. En esa etapa inicial participarán selecciones como Brasil, Marruecos, Francia, Senegal, Noruega, Ecuador, Alemania, Panamá e Inglaterra.

Por su parte, el Lincoln Financial Field de Filadelfia (situado a poca distancia de Nueva Jersey) albergará seis encuentros, entre ellos un partido de octavos de final y cinco de la fase de grupos. En esa sede están previstos compromisos con Brasil, Francia, Ecuador, Costa de Marfil, Haití, Curazao, Croacia, Ghana y una selección adicional que saldrá de Bolivia, Surinam o Irak.

Sigue leyendo:

·Concacaf anuncia formato y calendario rumbo al Mundial 2030 con seis boletos directos

·Exfutbolista argentino Lucas Pires fue asesinado por su propio hermano: “No lo quise matar”

·Rio Ferdinand reveló las terribles secuelas que le dejó el fútbol: “Debo usar silla de ruedas”