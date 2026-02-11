Exfutbolista argentino Lucas Pires fue asesinado por su propio hermano: “No lo quise matar”

La tragedia ha conmocionado al fútbol en Argentina. El exjugador Lucas Ignacio Pires fue asesinado por su hermano durante una pelea el pasado viernes 6 de febrero en la vía pública en Rafael Castillo, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/h4I8lFpgIx — Club Almirante Brown (@Club_AlteBrown) February 7, 2026

Marcos Pires se encontraba prófugo desde pasado viernes. Ayer martes, en horas de la mañana, se entregó en la Fiscalía de Homicidios para ponerse a derecho. De acuerdo con TN Argentina, Marcos confesó que su intención no era asesinar a su hermano.

El asesinato quedó grabado en una cámara de seguridad de una de las casas aledañas. Las imágenes fueron publicadas el pasado martes por el periodista Germán Mónaco en sus redes sociales y luego replicadas por medios argentinos.

CRIMEN DE EL EX JUGADOR DEL ASCENSO: SE ENTREGÓ SU HERMANO



Un video mostró a Lucas Pires sangrando tras una pelea callejera con su hermano en Rafael Castillo. El ex delantero de Almirante Brown murió por un corte con una botella rota.



La Justicia señala a Marcos Pires como… pic.twitter.com/T9jJzu3CHt — Clarín (@clarincom) February 11, 2026

Las imágenes muestran al exjugador del Club Almirante Brown ser apuñalado con el filo de una botella de vidrio en el antebrazo derecho. De acuerdo con el reporte, una de las arterias Pires se vio afectada y sufrió una hemorragia.

En la secuencia se puede ver la pelea íntegra y como el exfutbolista de 29 años se defiende. Posteriormente, ambas personas desaparecen del plano y al final del video reaparece Lucas ya herido y reposando sobre una pared.

La grabación finaliza con Pires en el suelo rodeado de personas y una furgoneta de color gris intentando levantarlo. La noticia ha conmocionado a Argentina y el hecho generó diversas reacciones en redes sociales.

Pires había jugado como delantero en Almirante Brown entre 2015 y 2016, período en el que disputó ocho partidos y convirtió un gol.

“El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”, expresó el club en su cuenta de X.

Pires, que nació en 2001, se formó en el fútbol bonaerense, donde jugó en ligas juveniles y torneos regionales. Su trayectoria se desarrolló principalmente en el ascenso y el fútbol amateur, sin llegar a consolidarse en Primera División.



