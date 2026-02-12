Con mucho dolor, Katie Holmes despidió a James Van Der Beek

La noticia del fallecimiento de James Van Der Beek, a los 48 años, estremeció a Hollywood y a quienes crecieron con Dawson’s Creek.

Entre las reacciones más sentidas estuvo la de Katie Holmes, su compañera en la serie que marcó a toda una generación. Ella no sólo compartió pantalla con él, también compartió un momento de vida que ahora vuelve, inevitablemente, cargado de nostalgia.

Un homenaje que nace desde el duelo

Holmes abrió su mensaje reconociendo lo difícil que resulta procesar lo ocurrido: “Es mucho para asimilar”, escribió al publicar un texto a mano, confesando que lo había hecho con “el corazón pesado”.

La actriz, recordada por su interpretación de Joey Potter, agradeció haber coincidido en el camino del actor: “Estoy muy agradecida de haber compartido una parte del viaje de James. Él era muy querido”, afirmó, dejando claro que la conexión entre ambos trascendió la ficción.

También envió un mensaje directo a la familia y a la esposa de Van Der Beek: “Kimberly, te queremos y siempre estaremos aquí para ti y tus hermosos hijos”.

En sus palabras, Holmes evocó la complicidad creativa que construyeron en el set: “James, gracias. Compartir un espacio con tu imaginación es sagrado, respirar el mismo aire en la tierra de la fantasía y confiar en que los corazones de ambos están a salvo en su expresión”.

Además, destacó la “compasión, valentía, generosidad y fortaleza” del actor, así como su forma de mirar la vida, con “la integridad de que la vida es arte”. Y celebró el hogar que formó junto a su esposa y sus seis hijos, a quienes describió como “el viaje de un héroe”.

Holmes cerró su despedida con una mezcla de dolor y gratitud: “Lamento su pérdida con un corazón que sostiene la realidad de su ausencia y una gratitud por su huella en él”. Y después reafirmó su apoyo: “Siempre estaremos aquí para ustedes y siempre los colmaremos de amor y compasión”.

El impacto en el reparto de ‘Dawson’s Creek’

Katie Holmes no fue la única en pronunciarse. Mary-Margaret Humes, quien interpretó a la madre del personaje de Van Der Beek en la serie, compartió un mensaje breve, pero sentido. En él, recordó sus últimas charlas, que se quedan para ella “para siempre” y “a salvo” en el corazón.

Humes reconoció que casi nunca se queda sin palabras, pero esta vez sí ocurrió. En su despedida llamó a Van Der Beek “guerrero” y habló de una batalla “difícil” enfrentada con serenidad, fuerza y dignidad.

La actriz acompañó su publicación con dos fotografías, una de los años del rodaje y otra más reciente.

