La familia de James Van Der Beek necesita de ayuda económica

Este 11 de febrero se confirmó la muerte del actor James Van Der Beek tras casi tres años enfrentando un cáncer colorrectal. La confirmación la dio su esposa Kimberly Van Der Beek a través de Instagram.

En la publicación hecha por Kimberly se dice que murió en su casa y también pide privacidad para ella y toda su familia. Hay que recordar que la pareja tuvo seis hijos.

Al parecer, la enfermedad hizo que la familia Van Der Beek quedara en una situación financiera vulnerable, por lo que sus amigos decidieron crear una campaña de GoFundMe para apoyarlos. El link a la campaña fue compartido por la misma Kimberly en su Instagram.

La campaña, que deja claro que beneficiará a Kimberly, aspira a recaudar $1.3 millones de dólares y, para el momento, ya han acumulado $1.21 millones de dólares.

Aclaran que “los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos. Se esfuerzan arduamente para permanecer en casa y asegurar que sus hijos puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan difícil”.

Con los $1.3 millones de dólares se pagarán gastos básicos, facturas y la educación de los seis hijos Van Der Beek. Según la descripción de la campaña: “Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas”.

Las complicaciones económicas en la familia también hicieron que, hace un tiempo, el actor decidiera subastar algunos de sus recuerdos de ‘Dawson’s Creek’ y sus camisetas ‘Varsity Blue’.

