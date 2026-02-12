Conoce las seis selecciones que tendrán su base en México para el Mundial 2026

México postuló 13 centros de entrenamiento como posibles sedes para la Copa del Mundo 2026 y seis de ellos fueron seleccionados por distintas federaciones para establecer su base durante el torneo. La cifra podría aumentar en marzo, cuando se definan los equipos que clasifiquen a través del repechaje.

Guadalajara será uno de los principales puntos de concentración. Corea del Sur eligió las instalaciones de Verde Valle, donde entrena Chivas, tras un análisis técnico realizado por su Comité Médico. El conjunto asiático disputará dos partidos en la capital del estado de Jalisco.

Por su parte, la Selección de Colombia estableció su centro de operaciones en la Academia AGA, instalaciones de Atlas. El combinado cafetero tomó en consideración la opinión del arquero Camilo Vargas y el hecho de que jugará dos de sus tres encuentros de fase de grupos en territorio mexicano.

La selección de Túnez concentrará en El Barrial, complejo donde trabaja Rayados de Monterrey. El equipo africano jugará dos de sus tres partidos en el Estadio BBVA, lo que inclinó su elección hacia la capital regiomontana.

Una de las decisiones que más llamó la atención fue la de Uruguay. Aunque dos de sus tres compromisos de fase de grupos serán en Miami, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa optó por instalarse en Mayakoba, en Quintana Roo. El conjunto sudamericano viajará desde Playa del Carmen a Florida para enfrentar a Arabia Saudita y Cabo Verde, mientras que su único partido en México será ante España, en Guadalajara.

La selección de Sudáfrica evaluó opciones en Pachuca y Puebla antes de definir su base en las instalaciones de Tuzos, en Hidalgo. El equipo africano enfrentará a México en el partido inaugural y también disputará un encuentro en Guadalajara. Su único compromiso fuera del país será en Atlanta, ante el ganador del repechaje entre Chequia, Dinamarca, Macedonia del Norte o Irlanda.

México se quedará en casa

En su condición de anfitrión, la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, concentrará en el Centro de Alto Rendimiento, en Ciudad de México. El Tri disputará dos partidos de fase de grupos en la capital y uno en Guadalajara. En caso de avanzar como líder de grupo, podría mantenerse en territorio nacional hasta por cinco encuentros.

