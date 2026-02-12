Costo de las entradas para el Mundial 2026 se dispara en la página web oficial de reventa

El precio de reventa de las entradas para el Mundial 2026 se ha disparado en el sitio web oficial de la FIFA, a pesar de que las entradas, ya de por sí extremadamente caras, apenas se han distribuido tras el cierre de la fase de venta en enero.

En este sitio web de reventa e intercambio (https://fwc26-resale-usd.tickets.fifa.com), un asiento de categoría 3 (la sección más alta de las gradas) para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, el 11 de junio en la Ciudad de México, se ofrecía ayer a $5,324 dólares, en comparación con el precio original de $895 dólares.

Para el partido inaugural de Francia contra Senegal, el 16 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey, las entradas se ofrecen a un precio cinco veces superior al original ($1,000 dólares frente a $219 dólares). Por un poco más ($1,380 dólares), los aficionados pueden adquirir una localidad de Categoría 1, más cerca del campo, que originalmente costaba $620 dólares.

Y para ver el partido entre Brasil y Marruecos desde una posición privilegiada en el mismo estadio el 13 de junio, una localidad cuesta $1,725 dólares, más de siete veces su precio original. Para la final del 19 de julio, una entrada de Categoría 1, con un precio inicial de $7,875 dólares, se ofrece por casi $20,000 dólares.

Se encuentran algunas “ofertas”

Sin embargo, se pueden encontrar gangas: una entrada para el Austria-Jordania en San Francisco, que costaba $620 dólares, se revende por $552 dólares.

“Lamentablemente, estos precios exorbitantes no me sorprenden. Reflejan lo que sabemos y contra lo que luchamos: mucha gente compra para revender”, comentó Guillaume Auprêtre, portavoz de los Irrésistibles Français (IF), la principal afición de la selección francesa, que cuenta con casi 2,500 miembros.

“Al final, ¿quién paga el precio? Los aficionados apasionados que se quedan con ofertas desorbitadas”, añadió.

“Preferiríamos que esto beneficiara a los aficionados genuinos que vienen a animar a su equipo, pero lamentablemente no es así”. Porque, a pesar de los precios exorbitantes, muchas entradas están encontrando comprador. Si bien el intercambio de entradas cuenta con el sello de aprobación de la FIFA, el organismo rector mundial especifica en sus condiciones de venta que solo actúa como “facilitador” -por una comisión del 15%- en este “mercado entre aficionados” y que el revendedor “determina el precio de cada entrada”.

Infantino defiende los altos precios

La venta de entradas es uno de los temas delicados del Mundial 2026, y la FIFA ha recibido fuertes críticas por los precios, ya de por sí exorbitantes, tanto para el público general como para las asociaciones oficiales de aficionados, desde que se abrieron las reservas en septiembre.

Las entradas puestas a la venta entre diciembre y enero tenían un precio de entre 265 y 700 dólares para el partido Brasil-Marruecos, y de entre $4,185 y $8,680 dólares para la final. La FIFA defendió los precios de las entradas, que atribuyó a una demanda “exorbitante”, según su presidente, Gianni Infantino.

La FIFA afirma que aplica un sistema de precios variables, que fluctúa según la demanda y la disponibilidad para cada partido.

