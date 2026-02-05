Alertan a turistas latinos por riesgos migratorios en Florida durante el Mundial 2026

Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes en Estados Unidos emitió este jueves una “alerta de viaje” dirigida a turistas latinos ante los riesgos que, aseguran, implica viajar a Florida durante el Mundial de Fútbol por el aumento de redadas migratorias y presuntos abusos de autoridades.

Entre los grupos firmantes figura la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), que lanzó un sitio web informativo para advertir a los aficionados que planean asistir a los partidos en Miami (sede de siete encuentros) sobre lo que califican como “riesgos sin precedentes de perfilamiento racial, detenciones ilegales en condiciones inhumanas y violaciones a los derechos humanos”.

Durante una conferencia realizada frente a la sede de la FIFA en Miami y recogida por EFE, las organizaciones recomendaron a los fanáticos latinoamericanos considerar como alternativas a México o Canadá. Estados Unidos albergará 78 de los 104 partidos del torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

“Florida ya no es un destino seguro para los turistas internacionales”, afirmó Tessa Petit, directora ejecutiva de FLIC. “Los visitantes deben preguntarse si vale la pena correr el riesgo de un secuestro o un encarcelamiento solo por asistir a un partido de fútbol”, añadió.

La advertencia surge en medio de crecientes críticas a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de cara al Mundial.

Las organizaciones insistieron en que no están promoviendo un boicot al Mundial, pero advirtieron que Florida concentra más del 80 % de los acuerdos de cooperación firmados con ICE, lo que ha convertido a cuerpos policiales locales en extensiones de las autoridades migratorias federales.

Sigue leyendo:

·México envió trámites a FIFA para poder convocar a Álvaro Fidalgo

·Polémica en España por propuesta para eliminar campos de fútbol en las escuelas

·¿Qué pasa entre Cristiano Ronaldo y el Al Nassr?