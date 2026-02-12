Dueño de Manchester United enfrenta polémica tras criticar a migrantes

Jim Ratcliffe, dueño del Manchester United, enfrenta polémica luego de dar declaraciones en contra de los migrantes en Inglaterra.

Ratcliffe, uno de los empresarios millonarios y dueño de INEOS, expresó durante una entrevista con SKY que “el Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes”.

“El Reino Unido ha sido colonizado (y eso) está costando mucho dinero. Ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no? La población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones”, comentó el empresario.

🗣️ Kaveh Solhekol on Manchester United's statement, following Sir Jim Ratcliffe's comments which the FA are understood to be looking into. pic.twitter.com/m2LQEx69GZ — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 12, 2026

Manchester United se desliga de declaraciones de Jim Ratcliffe

El Manchester United publicó este jueves un comunicado insistiendo en la diversidad del club ante las declaraciones de Jim Ratcliffe, copropietario del United.

“El Manchester United es un club orgulloso de ser inclusivo”, dijeron los ‘Red Devils’ en un comunicado. “Nuestros diversos grupos de jugadores, trabajadores y comunidad global de aficionados refleja la historia y herencia de Mánchester, una ciudad que todo el mundo puede llamar hogar”.

Ratcliffe también pidió disculpas por las declaraciones, aunque destacó que es importante hablar de la inmigración controlada.

“Siento si la elección de mis palabras ha ofendido a alguna gente en el Reino Unido y en Europa y si ha creado preocupación, pero es importante hablar del problema de la inmigración controlada y de su apoyo al crecimiento de la economía”, dijo Ratcliffe, que desde 2020 reside en Mónaco por las ventajas fiscales del principado.

En los más de dos años que Ratcliffe lleva en el United ha llevado una política de recortes que ha implicado el despido de más de 400 trabajadores, quitar la pensión a leyendas del club como Alex Ferguson y eliminar algunos beneficios de los trabajadores, como poder comer gratis en la cantina de la ciudad deportiva.

Primer Ministro de Inglaterra exigió disculpas del dueño de Manchester United

Keir Starmer, primer ministro británico, ha exigido a Jim Ratcliffe, uno de los dueños del Manchester United, que se disculpe por los comentarios hechos sobre la inmigración.

“Ofensivo y erróneo. El Reino Unido es un país orgulloso, tolerante y diverso. Jim Ratcliffe debe disculparse”.

