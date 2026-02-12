El toque masculino en la Semana de la Moda de Nueva York

La Semana de la Moda de Nueva York abrió su espacio masculino con una mezcla inesperada pero muy calculada. Se trata de sastrería estilizada, estética obrera reinterpretada y guiños clásicos que regresan con fuerza.

En medio del calendario oficial, el New York Men’s Day (NYMD) volvió a funcionar como vitrina para diseñadores emergentes que están reconfigurando lo que significa vestir en otoño-invierno 2026.

Las piezas clave del día, petos de trabajo con camisa, americanas combinadas con botas de montaña, mocasines con cargo camuflados, dejan claro que la cuestión ahora está en cómo se combinan los códigos tradicionales. Lo que ya habían adelantado pasarelas de Londres, París y Milán se confirma y es que la sastrería se acerca a su esencia, abandona los excesos del ‘oversized’ y recupera proporción sin renunciar al juego visual.

Del preppy al obrero: reinterpretaciones desde Peak Lapel

Una de las propuestas que más llamó la atención fue la de Peak Lapel, que presentó la colección “Breaking Home Ties”, inspirada en la obra de Norman Rockwell donde un padre vestido con mono de trabajo aparece junto a su hijo con traje y corbata. Ese contraste se traslada a la pasarela con un estilo ‘preppy’ mezclado con elementos del ‘workwear’.

Ben Stedman, cofundador de la marca, explicó que “la ropa nos llamó la atención de inmediato porque reflejaba perfectamente nuestra historia de cómo llegamos a Nueva York desde los pequeños pueblos de donde somos originarios, donde crecimos rodeados de la estética de la ropa de trabajo”. Y agregó: “Nuestra principal estrella polar como marca es simplemente tomar la ropa masculina y reinterpretarla para nuestra generación”.

Las corbatas, una tendencia marcada este año, aparecen constantemente en sus looks, pero conviven con chaquetas utilitarias de materiales robustos, pensadas originalmente para fábrica.

Nuevos lenguajes del ‘workwear’

El NYMD también destacó la colección “Extra Ordinary” de Avon Anglers, la firma fundada por Patrick Rzepski. Su paleta transita entre grises, verde militar y negro, con destellos de blanco apagado.

Las siluetas incorporan superposiciones de camisas, camisetas y petos que evocan una fábrica del siglo pasado, pero traducida al presente con cortes actualizados y un sombrero cloche reinventado. En lugar de las botas clásicas, la propuesta camina hacia zapatillas de perfil técnico.

Por su parte, Chelsea Grays continuó profundizando en el nuevo ‘workwear’, una línea en la que su marca ya tiene tradición. Inspirada en sus orígenes militares, presentó prendas utilitarias construidas con tweed, algodón y fibras naturales, reforzadas con tonos tierra, grises y granates.

“El ADN de la marca es utilitario, sostenible y ético. Todas las colecciones que he creado se basan en cuestiones políticas o sociales, por lo que iniciamos conversaciones y construimos comunidad”, apuntó la diseñadora.

Sus modelos desfilan con monos de trabajo, camisas y abrigos de sastrería, siempre acompañados por zapatillas de montaña verdes.

Una masculinidad que busca menos etiquetas

Aunque se trata de presentaciones masculinas, las colecciones también tienen una tendencia que ya es difícil de ignorar y es la moda genderless.

La mayoría de las prendas están pensadas para un uso unisex, sumándose al camino que antes han recorrido firmas como Palomo Spain o Jonathan Anderson en Loewe.

Entre sastrería refinada, estética industrial reinterpretada y nuevas miradas sin género, el New York Men’s Day vuelve a mostrar que la moda masculina está dejando atrás la rigidez para apostar por códigos más libres, funcionales y atentos al estilo de quienes los llevan.

