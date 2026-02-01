Grammy 2026: Los mejores looks de la alfombra roja

Este domingo se celebra la edición número 68 de los premios Grammy 2026, el evento más importante de la industria musical que reconoce lo mejor de la música durante el último año. Además de los premios que los artistas nominados podrían conseguir en las diferentes categorías, uno de los momentos más esperados es la alfombra roja.

Un par de horas antes de la celebración de los Grammy, los artistas lucen sus mejores looks posando ante la prensa durante su paso por la alfombra roja.

Se trata de un momento que combina lo mejor de la música con lo mejor de la moda y lo reúne todo en una antesala en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. El artista más nominado de este año es Kendrick Lamar con nueve nominaciones, seguido de Lady Gaga con siete. Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas les siguen con seis menciones cada uno.

El comediante Trevor Noah conducirá por sexta y última vez los premios Grammy. Además, esta edición contará con un tributo musical a artistas fallecidos el último año. Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagen, Post Malone y Slash actuarán en un tributo especial a Ozzy Osbourne, que murió en el pasado mes de julio. Lauryn Hill será la encargada del homenaje a D’Angelo y Roberta Flack, quienes fallecieron el año pasado también.

A continuación, algunos de los mejores looks de la alfombra roja de los premios Grammy 2026.

Zara Larsson

Zara Larsson en la alfombra roja de los premios Grammy 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Rosé

Rosé en la alfombra roja de los premios Grammy 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Tyla

Tyla en la alfombra roja de los premios Grammy 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Sigue leyendo:

Grammy 2026: Dónde ver la ceremonia y quiénes son los favoritos

Kendrick Lamar, Bad Bunny y otros artistas que podrían romper récord en los Grammy

Justin Bieber actuará en los Premios Grammy 2026