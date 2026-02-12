Fuerza Regida anunció su primera gira de estadios en EE.UU.

Fuerza Regida entró al 2026 sin ninguna intención de bajar el ritmo. La agrupación mexicana nominada al GRAMMY anunció su primer tour por estadios en Estados Unidos, un paso que consolida la expansión del regional mexicano en escenarios donde históricamente han reinado otros géneros.

La gira, titulada “This Is Our Dream”, llegará acompañada de nueva música y una etapa creativa que el propio grupo describe como renovada. Según el comunicado oficial, este salto confirma la demanda creciente del sonido que ellos han empujado a nivel internacional.

Promovida por Live Nation, la gira contempla nueve fechas y comenzará el 18 de junio en Petco Park, en San Diego. Fuerza Regida llevará su show a ciudades clave como Seattle, Houston, Phoenix, Los Ángeles y Nueva York, una ruta que marca un cambio de escala después de sus presentaciones históricas en el Hollywood Bowl y el Madison Square Garden, donde agotaron entradas el mismo fin de semana.

La cita en NY será el 7 de agosto en el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York de la MLB.

Un año de estrenos, premios y un sencillo que perfila su nueva etapa

El anuncio llega tras un 2025 intenso y un arranque de 2026 igual de sólido. Su sencillo “Tristón”, una mezcla melódica de cumbia-norteña con guiños al corrido, se convirtió en su primer lanzamiento del año y volvió a posicionarlos entre los ocho artistas más escuchados globalmente en Spotify.

La banda también tuvo una participación destacada en los Premios GRAMMY, donde medios como “Vogue” resaltaron su estilo.

A nivel de reconocimientos, Fuerza Regida suma una nominación a Artista del Año de Música Regional Mexicana en los iHeartRadio Music Awards, además de ocho nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026. Todo esto mientras preparan un tour que promete llevar su propuesta a otro nivel.

Boletos, preventas y experiencias VIP

Los fans ya pueden registrarse para la preventa abierta hasta el domingo 15 de febrero a las 11 p.m. (hora del este). La preventa de Verizon, anunciada en el comunicado, se realizará el martes 17 de febrero de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. hora local, sin condiciones adicionales, sólo por ser clientes de la compañía.

Habrá más preventas durante la semana, antes de la venta general del viernes 20 de febrero, que iniciará a las 10 a.m. en LiveNation.com.

La gira también incluirá paquetes VIP con boletos premium, acceso a la zona VIP Barstool, lounge previo al show y artículos exclusivos. El contenido exacto dependerá del paquete adquirido.

Fechas del tour “This Is Our Dream” de Fuerza Regida

18 de junio – San Diego, CA – Petco Park.

20 de junio – San Francisco, CA – Oracle Park.

25 de junio – Seattle, WA – T-Mobile Park.

10 de julio – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium.

12 de julio – Phoenix, AZ – Chase Field.

18 de julio – Los Ángeles, CA – Dodger Stadium.

26 de julio – Houston, TX – Daikin Park.

31 de julio – Arlington, TX – Globe Life Field.

7 de agosto – Queens, NY – Citi Field.

