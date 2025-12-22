Las 25 mejores canciones latinas del 2025, según Billboard

La revista Billboard, especializada en música, publicó su lista de las 25 mejores canciones de artistas latinos durante el 2025. La lista recopiló las canciones que alcanzaron la globalidad sin dejar de lado la esencia latina.

“La música latina sigue conectando con los fans de todo el mundo de una manera profunda.Los éxitos de este año reflejaron esa dualidad, con un alcance global pero arraigados en la tradición”, describió la revista.

La lista incluye los géneros más populares de Latinoamérica como el reggaeton, la salsa, el merengue y la balada. También figuran nombres de artista veteranos como Gilberto Santa Rosa, Marco Antonio Solís, Silvestre Dangond, Romeo Santos, entre otros.

El primer lugar de la lista lo ocupa la canción ‘Baile Inolvidable’, que forma parte del exitoso álbum ‘Debí tirar más fotos’ del astro puertorriqueño Bad Bunny. En el segundo lugar se encuentra “Marlboro Rojo” de Fuerza Regida. El mega éxito de fin de año de Rosalía ‘La Perla’ con Yahritza y Su Esencia ocupa el tercer lugar del ranking de Billboard. El cuarto lugar es de ‘Carita Linda’ de Rauw Alejandro, una carta de amor a Puerto Rico que forma parte de su álbum Cosa Nuestra: Capítulo 0. El quinto lugar es para ‘Coleccionando heridas’ la balada de Karol G con Marco Antonio Solís que forma parte del más reciente álbum de la colombiana ‘Tropicoqueta’.

Lista completa de las 25 mejores canciones latinas de 2025, según Billboard

6- DannyLux, “Sirena”

7- Manuel Turizo & Xavi, “En privado”

8- Peso Pluma & Tito Double P, “intro”

9- Ca7riel & Paco Amoroso, “El día del amigo”

10- Yami Safdie & Camilo, “Querida yo”

11- Silvana Estrada, “Como un pájaro”

12- Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”

13-Young Miko, “Ojalá”

14- Elena Rose, “Alma”

15- Ovy on the Drums, Beéle & W Sound, “La plena”

16- Macario Martínez, “Sueña lindo, corazón”

17- Cuco, “Para ti”

18- Silvestre Dangond & Sebastián Yatra, “Una vaina bien”

19- Judeline, “chica de cristal”

20- Snow Tha Product, “Sábado”

21- Arthur Hanlon & Ángela Aguilar, “Bala perdida”

22-Netón Vega, “Loco”

23-Greeicy, “Limonar”

24-aLex vs aLex & S.3.R., “centro aLt”

25- Gilberto Santa Rosa & J Balvin, “Misterio”

