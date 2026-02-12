Julieta Venegas y Natalia Lafourcade tienen algo que contar

El encuentro musical entre Julieta Venegas y Natalia Lafourcade por fin tuvo su estreno. Ambas cantautoras habían revelado que su nuevo sencillo, “Tengo que contarte”, llegaría a todas las plataformas este 12 de febrero, y finalmente fue así, en un estreno global que ha generado entusiasmo entre los seguidores de la canción de autor latinoamericana.

El anuncio se hizo desde redes sociales, donde Julieta Venegas compartió un mensaje directo para su audiencia: “Este nuevo sencillo junto a mi querida @natalialafourcade estará disponible en todas las plataformas digitales el 12 de febrero”, escribió al publicar un gráfico con los horarios internacionales de lanzamiento.

La publicación también incluyó el arte oficial del tema, una ilustración a lápiz que retrata a ambas artistas con trazos suaves y el título destacado en rojo, reforzando la estética íntima que han mostrado en los adelantos del proyecto.

La estrategia contemplaba un estreno simultáneo en servicios de streaming, tiendas digitales y los canales oficiales de las dos cantautoras, con el fin de asegurar que el público pueda escuchar el tema al mismo tiempo sin importar la región.

Una canción sobre cercanía y acompañamiento emocional

Julieta Venegas había adelantado que “Tengo que contarte” se mueve en un territorio emocional muy cercano. La compositora explicó que la letra aborda los vínculos que sostienen a las personas en momentos difíciles, especialmente el apoyo que brindan amistades y afectos que funcionan como red de contención.

“Lo que nos sostiene es tener a nuestras personas cercanas, nuestras amistades, quienes nos acompañan en las buenas y en las malas”, señaló al describir el espíritu de la canción.

También mencionó que el tema subraya la importancia de expresar cuando alguien no se siente bien y de encontrar consuelo en la conversación, en la cercanía cotidiana que termina siendo decisiva.

La colaboración forma parte de “Tiempos dorados”, el próximo álbum de Julieta Venegas. Aunque no se han revelado más detalles del disco, este dueto con Natalia Lafourcade es uno de los primeros adelantos formales del nuevo material y perfila un sonido íntimo, centrado en la palabra y en arreglos orgánicos.

El estreno de “Tengo que contarte” permite escuchar por primera vez la unión de dos voces esenciales de la música mexicana contemporánea, con estilos que se han encontrado en sensibilidad y profundidad lírica.

