NYC registra la tasa más baja de muertes por sobredosis de drogas desde 2020

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) anunció la instalación del programa Relay, una estrategia de prevención de sobredosis, en el Wyckoff Heights Medical Center de Brooklyn. Ahora el número de lugares en los que los neoyorquinos pueden acceder a este servicio que salva vidas asciende a 16.

A través del programa Relay, cuando un paciente acude a un hospital participante tras una sobredosis no mortal de opioides, se envía a un defensor del bienestar a la sala de emergencias, que llega en menos de 60 minutos. Además del apoyo in situ y la formación en prevención de sobredosis, los defensores del bienestar ofrecen apoyo continuo y vinculación con la atención médica durante los 90 días posteriores al alta hospitalaria.

La ampliación de este programa que salva vidas se produce cuando DOHMH publica nuevos datos que muestran una tendencia a la disminución continua de las muertes por sobredosis durante los tres primeros meses de 2025.

Los decesos por sobredosis disminuyeron sustancialmente en 2024, pero siguen siendo una emergencia de salud pública. Cada cinco horas, alguien muere por una sobredosis de drogas en la Ciudad de Nueva York.

Entre las tendencias de este reporte se puntualiza que el fentanilo, un opioide altamente potente, fue la sustancia más común involucrada en las muertes por sobredosis. Los opioides estuvieron involucrados en aproximadamente el 73% de todas las fatalidades asociadas con el consumo de estas sustancias.

Disminución clara

Los datos provisionales de 2024 marcaron la primera disminución significativa de las muertes por sobredosis en la ciudad de Nueva York después de casi una década de aumentos, pasando de 3,056 en 2,023 a 2192.

“La ciudad de Nueva York está experimentando tendencias prometedoras en la disminución de las muertes por sobredosis, pero debemos seguir invirtiendo, y lo haremos, en iniciativas de prevención de sobredosis basadas en datos científicos que mantengan vivos y conectados con la atención de salud a nuestros familiares, amigos y vecinos,” afirmó la comisionada de Salud interina de la Ciudad de Nueva York, la Dra. Michelle Morse.

En 2024, Relay ofreció servicios a 1768 pacientes, de los cuales el 94 % aceptó los servicios en un departamento de emergencias.

Entre el lanzamiento del programa en junio de 2017 y 2024, los defensores del bienestar distribuyeron 10, 359 kits de naloxona, impartieron educación individualizada sobre la reducción del riesgo de sobredosis 14 390 veces y proporcionaron 6155 derivaciones a otros proveedores de servicios, incluidos servicios de reducción de daños, atención médica, salud mental y trastornos por consumo de sustancias.

Esta ampliación forma parte del esfuerzo continuo de la agencia por reforzar los servicios de consumo de sustancias utilizando los fondos obtenidos a través de los acuerdos sobre opioides.

Los recursos:

El 988 está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para poner en contacto a las personas con consejeros cualificados a través de llamadas, mensajes de texto y chat en línea, con el fin de conectarles de forma confidencial con recursos de salud mental y consumo de sustancias.