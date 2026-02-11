Keion White, jugador de San Francisco 49ers, reaparece y manda mensaje tras ser baleado

Tras ser baleado en una fiesta privada, el liniero defensivo de los San Francisco 49ers, Keion White, rompió el silencio tras ser operado en uno de sus tobillos.

El pasado martes en la noche, a través de su cuenta en Instagram, White escribió un mensaje de agradecimiento dirigido a todos los que le enviaron mensajes de apoyo tras el incidente.

Las palabras de White fueron posteadas en las stories junto a una fotografía donde se le ve acostado en la cama de hospital sonriendo.

“Gracias a todos los que se han comunicado con sus oraciones y preocupaciones en mi nombre. Me he sometido a una cirugía exitosa”, indicó.

“Para aquellos que me conocen, saben que esto no me impedirá difundir paz y alegría al mundo. A toda máquina. Estoy de muy buen humor y listo para aprovechar al máximo esta temporada baja”, concluyó.

Keion White posted this to Instagram pic.twitter.com/7Ahz7QTlS8 — David Lombardi (@LombardiHimself) February 11, 2026

White fue intervenido quirúrgicamente en uno de sus tobillos el lunes por la tarde tras ser baleado ese día en horas de la madrugada. De acuerdo con los 49ers, la lesión no se considera que ponga en peligro su carrera.

Keion White baleado en fiesta privada

Todo se originó en la madrugada del lunes 9 de febrero de 2026, alrededor de las 4 de la madrugada. Keion White organizó una fiesta privada en el club Dahlia’s, en Mission Street, San Francisco. Era un evento solo para invitados, en un área privada del local.

El rapero Lil Baby (Dominique Jones) estaba en San Francisco porque había tenido una presentación esa misma noche. De acuerdo con la Policía de San Francisco, Lil Baby y parte de su séquito intentaron entrar a la fiesta privada de White.

Sin embargo, el staff del jugador y la seguridad les negó la entrada por no aparecer en la lista de invitados. Esa negativa generó un altercado verbal entre Keion White y Lil Baby.

Un comunicado de la Policía de San Francisco detalló que tras la discusión, hubo disparos en los que White resultó herido sin gravedad en uno de sus tobillos.

La Policía de San Francisco abrió una investigación. Hasta ahora, no hay arrestos confirmados ni se ha señalado oficialmente a un responsable.

Lil Baby no ha sido acusado en los reportes públicos, pero su nombre aparece porque su grupo estuvo involucrado en el conflicto previo al disparo.

Horas antes del altercado, White había publicado en Instagram fotos y videos desde las gradas del Levi’s Stadium, donde asistió como espectador al Super Bowl LX y vio a su antiguo equipo, New England Patriots, caer ante Seattle Seahawks.

Keion es el segundo jugador de los 49ers que recibe un disparo en San Francisco en los últimos 18 meses. En 2024 ocurrió una situación similar con Ricky Pearsall, quien recibió un disparo en el pecho en un intento de robo el 31 de agosto.

White llegó a San Francisco 49ers a través del intercambio el 29 de octubre, enviando una selección de sexta ronda de 2026 a New England Patriots.



Sigue leyendo:

· Keion White, jugador de San Francisco 49ers, operado tras ser baleado

· Show de Bad Bunny en el Super Bowl se convirtió en el más visto de la historia de las redes sociales de la NFL

· Teoría conspirativa en la NFL: San Francisco 49ers investiga si subestación eléctrica causa plaga de lesiones