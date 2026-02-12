¿Quién es Henry Cuéllar, el único demócrata que votó por la Ley SAVE America Act?

El congresista Henry Cuellar, representante del Distrito 28 de Texas, se destacó este miércoles como el único miembro del Partido Demócrata en votar a favor de la Ley SAVE America, una legislación que fue aprobada en la Cámara de Representantes con un margen estrecho de 218 votos a favor y 213 en contra, marcando una ruptura en la unidad de su bloque partidista frente a esta propuesta.

Cuellar, nacido en 1955, es el mayor de ocho hijos de trabajadores agrícolas migrantes de Laredo, Texas, y fue el primero de su familia en asistir a la universidad, indicó su portal web como legislador.

Actualmente, es uno de los integrantes con mayor trayectoria en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes y ejerce funciones como miembro de mayor rango del Subcomité de Seguridad Nacional y forma parte activa de los subcomités de Defensa y de Construcción Militar y Asuntos de Veteranos.

El funcionario, que es miembro de la Cámara desde 2005, representa un distrito fronterizo que incluye desde San Antonio hasta comunidades rurales en la frontera con México. Cuellar ha construido una reputación basada en el bipartidismo, lo que le hapermitido mantener influencia en las prioridades de gasto nacional sin importar qué partido controle la cámara.

Detalles y alcance de la Ley SAVE America

La normativa, presentada este año por el republicano Chip Roy de Texas, busca transformar las regulaciones electorales mediante la exigencia obligatoria de documentos que prueben la ciudadanía estadounidense al momento del registro.

Además, el proyecto reduce sustancialmente las facilidades para el voto por correo e impone un requisito nacional de identificación con foto. Bajo este nuevo marco, las identificaciones de estudiantes quedan prohibidas y se aplica una lista de documentos aceptables mucho más rígida que la utilizada actualmente en diversos estados.

Obstáculos en la Cámara Alta

A pesar de haber superado la votación en la Cámara de Representantes, la ley enfrenta dificultades para su ratificación definitiva. Shenna Bellows, secretaria de estado de Maine y candidata demócrata a gobernadora, expresó su desconfianza sobre el futuro del proyecto en el Senado.

“Soy escéptica de que el Senado vote sobre este proyecto de ley, porque este proyecto de ley va más allá del proyecto de ley que ya enviaron al Senado, [el cual] no ha sido abordado”, apuntó Bellows.

En 2024, una versión anterior de esta ley recibió el apoyo de tres demócratas, pero no prosperó en el Senado debido a la falta de consenso. La propuesta actual amplía las restricciones de la versión previa, endureciendo los requisitos de identidad para los votantes a nivel nacional.

