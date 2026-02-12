El Pentágono prepara segundo portaaviones para ser desplegado en Medio Oriente

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha instruido la preparación de un segundo grupo de ataque de portaaviones para un eventual despliegue en Medio Oriente.

Esta medida busca reforzar la capacidad operativa ante una posible acción militar contra Irán, según informaron funcionarios estadounidenses al Wall Street Journal.

Aunque el presidente Trump aún no ha autorizado formalmente el movimiento, las fuentes indican que la orden de despliegue podría emitirse en las próximas horas. El operativo se originaría desde la costa este del país, con un portaaviones programado para zarpar en un plazo de dos semanas.

Aumenta la presión estadounidense sobre Irán

Actualmente, el USS George H.W. Bush realiza ejercicios de entrenamiento en las costas de Virginia. El buque destaca por su capacidad para operar con aviones de combate furtivos F-35, activos considerados necesarios para incursiones en territorio iraní. De concretarse el envío, esta unidad se uniría al grupo de ataque del USS Abraham Lincoln, que ya se encuentra posicionado en la región.

El incremento de la presencia naval responde a las tensiones por el programa nuclear de Irán y el manejo de protestas internas por parte del régimen. El mandatario hizo una referencia previa a una “flotilla masiva” o “gran armada” movilizándose hacia la zona.

Situación con Israel e Irán

Tras una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para discutir la situación, Trump aclaró la situación de las negociaciones.

“No se llegó a nada definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede consumar un acuerdo o no”, señaló Trump. “Si puede, le hago saber al Primer Ministro que será una preferencia. Si no, tendremos que esperar a ver qué sucede. La última vez, Irán decidió que era mejor no llegar a un acuerdo, y recibió un golpe de medianoche. Eso no les funcionó. Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”.

Informes de i24News señalan que Netanyahu presentó material de inteligencia durante la reunión para identificar reservas de misiles balísticos iraníes como objetivos prioritarios. De confirmarse el despliegue, sería la primera vez que coinciden múltiples portaaviones en la región desde las operaciones contra los hutíes en Yemen en marzo de 2025.

