IRS lanza alerta a contribuyentes: este error común puede retrasar tu reembolso de impuestos

En plena temporada de impuestos en Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una advertencia dirigida a millones de contribuyentes: errores simples al presentar la declaración pueden retrasar significativamente el reembolso.

Cada año, millones de personas esperan la devolución de impuestos como una de las entradas de dinero más importantes del año. En muchos casos, ese pago supera los $3,000 dólares, especialmente cuando se incluyen créditos fiscales como el crédito por ingreso del trabajo o el crédito por hijos.

Sin embargo, el propio IRS recuerda que una gran parte de los retrasos en los reembolsos no se debe a problemas del sistema, sino a errores cometidos al completar la declaración.

La agencia federal recomienda revisar cuidadosamente toda la información antes de enviarla para evitar demoras que pueden extenderse varias semanas.

El error más común que retrasa los reembolsos

Uno de los problemas más frecuentes es ingresar información incorrecta o incompleta en la declaración. Esto puede incluir:

Errores en el número de Seguro Social.

Nombres que no coinciden con los registros oficiales.

Cálculos incorrectos en los ingresos.

Omitir formularios requeridos.

Cuando el sistema del IRS detecta inconsistencias, la declaración puede pasar a revisión manual, lo que ralentiza el procesamiento.

Según el propio IRS, la mayoría de las declaraciones enviadas electrónicamente con información correcta se procesan en menos de 21 días, pero los casos que requieren revisión pueden tardar mucho más.

Los créditos fiscales del IRS representan un alivio económico para millones de familias trabajadoras. Crédito: Shutterstock

Otro problema frecuente: reclamar créditos fiscales sin cumplir los requisitos

Otro motivo habitual de retraso es la solicitud incorrecta de ciertos créditos fiscales. Los dos más relevantes son:

Earned Income Tax Credit (EITC).

Additional Child Tax Credit (ACTC).

Estos créditos pueden aumentar considerablemente el monto del reembolso, pero también están sujetos a controles adicionales para prevenir fraude.

Por ley federal, el IRS no puede emitir reembolsos asociados a estos créditos antes de mediados de febrero, ya que necesita tiempo para verificar la información declarada.

Declaraciones en papel: otra causa de retrasos

El IRS también advierte que las declaraciones enviadas en papel tardan mucho más en procesarse.

Mientras que las declaraciones electrónicas suelen resolverse en unas tres semanas, los formularios enviados por correo pueden tardar varios meses en completarse.

Por ese motivo, la agencia recomienda usar presentación electrónica y depósito directo, dos herramientas que aceleran considerablemente la devolución del dinero.

Cómo evitar retrasos en el reembolso

El IRS recomienda seguir algunas medidas básicas antes de presentar la declaración:

Revisar cuidadosamente todos los datos personales.

Verificar los números de Seguro Social.

Confirmar los ingresos reportados.

Utilizar software de impuestos o asesoría profesional.

Elegir depósito directo para recibir el dinero.

También es importante asegurarse de incluir todos los formularios relacionados con ingresos, como los W-2 o 1099.

Los cambios del IRS en 2026 podrían traducirse en más dinero en tu reembolso. Crédito: Shutterstock

Millones de contribuyentes aún no reclaman créditos fiscales del IRS que pueden aumentar su reembolso

Cómo saber si el IRS ya envió tu reembolso

Los contribuyentes pueden consultar el estado de su devolución mediante la herramienta oficial “Where’s My Refund?” disponible en el sitio del IRS.

La plataforma permite verificar el estado del pago en tres etapas: declaración recibida, reembolso aprobado y reembolso enviado.

Para usarla solo se necesitan tres datos:

Número de Seguro Social.

Estado civil declarado en impuestos.

Monto estimado del reembolso.

Un proceso que afecta a millones de contribuyentes

La temporada de impuestos en Estados Unidos suele extenderse desde finales de enero hasta mediados de abril. Durante ese período, el IRS procesa decenas de millones de declaraciones.

Para muchos hogares, el reembolso representa un ingreso clave que se utiliza para pagar deudas, cubrir gastos o realizar compras importantes.

Por eso, revisar cuidadosamente la declaración antes de enviarla puede marcar la diferencia entre recibir el dinero en pocas semanas o enfrentar retrasos inesperados.

