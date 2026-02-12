Trump aclara que no despidió al empleado que publicó el polémico video sobre los Obama

El presidente Donald Trump aseguró este jueves que no ha despedido al miembro de su equipo que fue responsabilizado por la publicación del video racista que mostraba al expresidente Barack Obama y a la exprimera dama Michelle Obama como simios en su cuenta Truth Social.

“No, no lo he hecho”, respondió Trump a los periodistas al ser consultado sobre si tomó medidas disciplinarias contra el empleado.

El mandatario reiteró que el contenido estaba relacionado con denuncias de “fraude electoral”, tal como había señalado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El video, que mezclaba acusaciones de fraude en las elecciones de 2020 con un clip de “El Rey León” sobrepuesto con imágenes de los Obama, fue eliminado horas después de su publicación la semana pasada tras recibir críticas de líderes republicanos y opositores por su contenido racista.

Trump defendió que la intención original del material era alertar sobre supuestas irregularidades electorales y no atacar a los Obama.

“Se ha mostrado por todas partes mucho antes de que se publicara. Pero ese fue un artículo muy contundente… Estoy seguro de que vieron un artículo muy contundente sobre el fraude electoral”, afirmó.

Tampoco se disculpó

A pesar de la controversia, el presidente se mantiene firme en su decisión de no disculparse. El viernes pasado, cuando se le preguntó al respecto, se limitó a decir que solo revisó la primera parte del video y que el resto fue compartido sin supervisión completa del equipo.

“Generalmente, lo revisaban todo. Pero supongo que alguien no lo hizo y lo publicó. Lo quitamos tan pronto como nos enteramos”, dijo sin disculparse.

Las críticas surgieron incluso dentro del Partido Republicano, que calificó la publicación de “inaceptable” y “racista”, y exigió que Trump ofreciera disculpas.

