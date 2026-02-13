Carlos Correa confirmó que Bad Bunny ofreció pagar su seguro y el de Francisco Lindor para que jugaran el WBC

La estrella boricua de la música, Bad Bunny, intentó realizar una jugada de último minuto para salvar la participación de Carlos Correa y Francisco Lindor con el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026.

Sin embargo, ni siquiera el poder del “Conejo Malo” fue suficiente para vencer la infranqueable barrera de las aseguradoras de las Grandes Ligas.

El campocorto de los Astros de Houston confirmó este viernes un secreto a voces: Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real del artista) se ofreció formalmente a pagar de su propio bolsillo la póliza de seguro necesaria para que Correa y su compatriota Francisco Lindor pudieran representar a su isla el próximo mes.

Carlos Correa confirmó que Bad Bunny ofreció pagar su seguro y el de Lindor para que jueguen en WBC.

No entiendo porque el dueño de una agencia de jugadores pagaría el seguro de clientes de otros agentes y, más importante, porque un jugador multimillonario aceptaría la cortesía. https://t.co/Ub4D2tfmm5 — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) February 13, 2026

“No aprobado” el seguro

A pesar de la generosidad de Bad Bunny, la oferta se estrelló contra el muro de la industria del béisbol.

Correa reveló que tras recibir la propuesta, consultó de inmediato con las tres entidades en las que deposita su carrera: la organización de los Astros, la oficina del Comisionado de MLB y su agente, el poderoso Scott Boras.

“Todos me dijeron que era una mala idea”, confesó Correa a The Athletic, en el campamento de los Astros en West Palm Beach, Florida.

“Me explicaron que la compañía de seguros propuesta tenía antecedentes de no pagar a los jugadores.Al no estar aprobada por MLB ni por mi organización, no podía arriesgar mi futuro firmando algo que las tres personas en las que más confío me pedían no hacer”.

“Significa mucho que esté tan involucrado”, dijo Correa. “Intentó hacer todo lo posible. Quería jugar y asegurarme de que iba a salir a jugar para el Equipo Puertorriqueño en Puerto Rico”, que será anfitrión de la fase de grupos.

Correa además comentó: “El hecho de que lo haya hecho demuestra mucho lo mucho que se preocupa por el país y por la afición en casa. Estoy profundamente agradecido por su esfuerzo”.

Seguir leyendo:

Así quedaron definidos los rosters de todos los equipos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Puerto Rico perdió a Javy Báez para Clásico Mundial 2026 por uso de marihuana

Francisco Lindor dolido por su ausencia en el Clásico Mundial: “Lo siento por los fanáticos de Puerto Rico”