¿Cuánto estás pagando realmente de intereses en tu tarjeta de crédito? Así puedes calcularlo en minutos

Las tasas de interés de las tarjetas de crédito en Estados Unidos se mantienen en niveles elevados en 2026, con promedios que superan el 20% Tasa de Porcentaje Anual (APR en inglés) en muchos casos.

Eso significa que si no pagas el total de tu saldo cada mes, el costo real de tu deuda puede crecer rápidamente.

La buena noticia: puedes calcular en pocos minutos cuánto estás pagando y tomar decisiones más inteligentes.

💳 ¿Qué es el APR y por qué importa?

El APR es la tasa anual que cobra tu banco por prestarte dinero si no pagas el saldo completo.

Aunque se expresa como porcentaje anual, el interés se calcula diariamente y se aplica sobre el saldo pendiente.

Si tu tarjeta tiene:

APR de 22%

Saldo de $1,000

Pago mínimo únicamente

Podrías terminar pagando cientos de dólares adicionales en intereses.

🧮 Cómo calcular los intereses paso a paso

Aquí un ejemplo práctico sencillo:

Supongamos:

Saldo pendiente: $1,000

APR: 22%

Primero convierte la tasa anual en tasa diaria:

22% ÷ 365 días = 0.060% diario

Ahora calcula el interés aproximado mensual:

$1,000 × 22% ÷ 12 ≈ $18.33 al mes

Eso significa que si solo pagas el mínimo, cada mes pagarías alrededor de $18 en intereses, sin reducir mucho el capital.

En un año, podrías pagar más de $200 solo en intereses.

📈 ¿Por qué las tasas siguen tan altas?

Aunque la inflación se ha moderado, las tasas de interés establecidas por la Reserva Federal siguen elevadas en comparación con años anteriores.

Eso mantiene los APR de tarjetas en niveles históricamente altos.

Incluso si la Fed empieza a recortar tasas en 2026, las tarjetas suelen tardar en reflejar más tiempo en hacer reducciones significativas en sus tasas de interés.

🚨 Señales de alerta

Debes preocuparte si:

Solo pagas el mínimo cada mes

Tu saldo no baja aunque pagues

Más del 30% de tu límite está utilizado

Estás usando una tarjeta para cubrir gastos básicos

En estados con alto costo de vida como Nueva York o Nueva Jersey, es común recurrir al crédito para cubrir renta o emergencias, pero eso puede volverse costoso rápidamente.

💡 Cómo pagar menos intereses

Paga más que el mínimo Considera transferencias de saldo con 0% introductorio Negocia tu tasa con el banco Usa método “bola de nieve” o “avalancha” para pagar deudas Evita nuevas compras mientras reduces saldo

Pequeños cambios pueden ahorrarte cientos o incluso miles de dólares al año.

📊 Ejemplo comparativo

Si pagas:

Solo el mínimo → podrías tardar más de 5 años en liquidar $1,000

$100 mensuales → podrías liquidarlo en aproximadamente 11 meses

El total cada mes → cero intereses

La diferencia es significativa.

❓ Preguntas frecuentes

¿Conviene usar tarjeta si pago todo al corte?

Sí. No pagas intereses y puedes acumular recompensas.

¿Las tasas bajarán si la Fed recorta?

Podrían bajar, pero las tarjetas suelen mantener márgenes altos.

¿Qué es mejor: consolidar o transferir saldo?

Depende de la tasa ofrecida y tu disciplina de pago.

Conclusión

Las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta útil o una fuente de deuda costosa. Con tasas superiores al 20% en muchos casos, entender cuánto pagas en intereses es fundamental.

Antes de financiar cualquier compra, haz el cálculo. El dinero que ahorres en intereses puede destinarse a ahorro, inversión o emergencias.

