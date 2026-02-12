JD Vance cuestiona a atletas que se manifiestan contra Trump: “Están para competir, no para hablar de política”

En plena efervescencia de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde varios atletas estadounidenses han aprovechado para manifestarse contra la administración de Donald Trump, el vicepresidente JD Vance cuestionó esas expresiones.

Desde Bakú, Azerbaiyán, Vance insistió en que quienes representan al país “están para competir, no para hablar de política”. El republicano también aseguró que los atletas deben unir, y no desunir.

“Los atletas olímpicos han estado increíbles y sé que todo el país los está animando (…) siempre hay algunos atletas olímpicos que se pronuncian sobre política. Creo que eso ocurre en todos los Juegos Olímpicos”, dijo.

“Mi consejo para ellos sería que intentaran unir al país. Cuando representas al país, representas tanto a los demócratas como a los republicanos. Estás ahí para practicar un deporte y para representar a tu país y, con suerte, ganar una medalla. No estás ahí para hablar de política”, opinó.

Vance whines about US Olympic athletes speaking out against the Trump administration:



"When you're representing the country, you're representing Democrats and Republicans. You're there to play a sport…You're not there to pop off about politics" pic.twitter.com/J5idoic2tw — FactPost (@factpostnews) February 11, 2026

Vance también tuvo palabras de reconocimiento para los atletas que representan a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno. “Independientemente de sus ideas políticas, están haciendo un gran trabajo y sin duda cuentan con el apoyo de todo el país”, precisó.

“Y creo que reconocen que la forma de unir al país no es aparecer en un país extranjero y atacar al presidente de los Estados Unidos. Si no practicar tu deporte y representar bien al país”, concluyó.

Algunos atletas olímpicos como los esquiadores Hunter y Chris y la patinadora artística Amber Glenn fueron algunos que se quejaron públicamente de las acciones de la administración Trump.

Sin embargo, uno de los más contundentes en la crítica fue el culer Rich Ruohonen, quien rechazó los incidentes ocurridos en Minnesota el pasado mes de enero cuando dos civiles murieron por disparos de agentes federales de ICE.

La crítica del vicepresidente viene sucedida de una silbatina en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán‑Cortina 2026 en el Estadio de San Siro. Cuando JD Vance apareció en pantalla junto a su esposa, el público lo recibió con una sonora pitada.



