Demócratas bloquean fondos para DHS en el Senado por falta de cambios en ICE

Los demócratas del Senado frenaron un proyecto de ley de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al considerar insuficientes los cambios propuestos por la Casa Blanca en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El proyecto, que necesitaba 60 votos, solo obtuvo 52 votos a favor y 47 en contra.

La negativa demócrata deja en riesgo inmediato el presupuesto de varias agencias federales. Si el Congreso no actúa antes del sábado, entidades como la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Guardia Costera verán expirar sus fondos.

En contraste, ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) —principales objetivos de las críticas demócratas— no enfrentarían interrupciones significativas, ya que ambas recibieron decenas de miles de millones de dólares mediante la ley One Big Beautiful Bill Act, promulgada por el presidente Donald Trump el año pasado.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), explicó antes de la votación que su bancada no respaldará una simple extensión del esquema actual.

“No apoyaremos una extensión del statu quo”, afirmó, al denunciar operativos que, según describió, permiten a agentes enmascarados ingresar en viviendas sin orden judicial ni supervisión independiente.

Aunque el jefe de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció el jueves el fin del aumento repentino de despliegues de oficiales de ICE en Minnesota, Schumer consideró que la medida es insuficiente.

A su juicio, solo una reforma legislativa puede evitar nuevos episodios de violencia y garantizar límites permanentes a la actuación de la agencia. “Sin legislación, lo que Tom Homan dice hoy podría revertirse mañana por un capricho de Donald Trump”, advirtió.

Trump en desacuerdo

Desde la Casa Blanca, Trump dejó entrever su desacuerdo con varias de las propuestas demócratas para modificar prácticas de ICE.

Durante un evento vinculado a la Agencia de Protección Ambiental (EPA), defendió la necesidad de “proteger a nuestras fuerzas del orden” y señaló que decisiones judiciales recientes respaldan el uso de mascarillas por parte de agentes por razones de seguridad personal.

“Quieren que nuestras fuerzas del orden sean totalmente vulnerables y las exponen a un gran peligro. Tienen algunas medidas que son muy difíciles de aprobar”, añadió refiréndose a las exigencias de los demócratas.

La grieta en torno a la aprobación de recursos se produce tras los tiroteos mortales de dos manifestantes en Minneapolis el mes pasado, hechos que intensificaron las demandas de reformas.