James Van Der Beek pasó sus últimos días rodeado de amigos en su rancho de Texas

El actor James Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer en agosto del 2023 y estuvo luchando durante todos estos años contra la enfermedad. Ahora, amigos también han revelado que lo acompañaron a él y a su familia durante sus últimos días de vida.

La muerte de Van Der Beek se confirmó el pasado 11 de febrero. En el comunicado, compartido por su esposa Kimberly Van Der Beek en redes sociales, se dijo que el actor había muerto dentro de su hogar rodeado de personas cercanas.

Ahora, en comentarios y otras publicaciones, algunos de sus amigos han explicado que estuvieron en su rancho de Austin, Texas, durante los días antes de su muerte. El actor y amigo de Van Der Beek, Mehcad Brooks, escribió: “Estar contigo estos últimos días ha sido el mayor honor de mi vida”.

Brooks también hizo una publicación en Instagram para dar sus condolencias a su familia, expresar su amor hacia su amigo y asegurar que estaría para apoyar a sus hijos. Incluso, en la publicación compartió un par de videos que hizo dentro del rancho de Van Der Beek.

Hay que recordar que los amigos de la familia también decidieron crear una campaña GoFundMe para apoyar económicamente a Kimberly y a sus seis hijos.

¿Cómo es el rancho en el que murió James Van Der Beek?

En 2020, antes de ser diagnosticado, James Van Der Beek y su familia decidieron dejar Los Ángeles, California, y trasladarse a Texas. Para comenzar su nueva vida, alquiló un rancho ubicado en Spicewood, una zona rural al oeste de Austin.

Al parecer, durante estos seis años la familia ha sido arrendataria de esta propiedad valorada en $4 millones de dólares, aunque también se ha llegado a discutir si la compraron a través de un fideicomiso. A través de un live que Kimberly Van Der Beek dio poco después de mudarse, calificó a los propietarios del rancho como “mágicos”, pues le dieron libertad para cultivar y criar animales.

Según reseñas de medios especializados, la propiedad ocupa un lote de 36 acres y su casa principal tiene una extensión de 5,149 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

