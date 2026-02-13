LeBron James rompe otro récord histórico: El triple-doble más veterano de la NBA

LeBron James hizo historia este jueves, en la victoria 124-104 de Lakers sobre Dallas, al convertirse en el jugador de más edad en lograr un triple doble.

James logra el récord a los 41 años y 44 días. James anotó 28 puntos y repartió 12 asistencias al capturar su décimo rebote a 2:06 del final.

“Creo que aprecio más momentos como este en mi carrera, al comprender dónde estoy, en la última etapa de mi trayectoria”, dijo James. “Definitivamente lo asimilas un poco más”.

“El Rey” es el nuevo dueño del récord y le quitó la marca a Karl Malone, quien poseía el récord por 22 años con un triple doble a los 40 años de edad y 127 días.

James logró su triple doble número 123 de por vida en la NBA, quinto jugador con la máxima cantidad en la historia de la liga. Por delante están Magic Johnson, Oscar Robertson, Nikola Jokic y Russell Westbrook.

LeBron James mantiene su nivel a los 41 años

Aunque se ha perdido 18 partidos esta temporada por lesiones, James no fue un caso de beneficencia cuando fue elegido para su 22.º Juego de las Estrellas.

El Rey James lo demostró este jueves frente a los Mavs mientras Luka Doncic estaba de baja por una distensión en el tendón de la corva.

“Creo que lo que representa es genial: el hecho de poder salir y tener un impacto en tres facetas del juego”, dijo James.

“Rebotar. Las asistencias, obviamente, son lo que más me gusta. Poder involucrar a mis chicos, a lo largo de mi carrera siempre lo he amado más que nada. Y poder meter el balón en la canasta, eso también es parte de este juego. Así que creo que lo que significa, poder participar en tres facetas del juego, tener un impacto en esas tres, es genial”.

