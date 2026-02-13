Marc Anthony dice que amó “cada segundo” del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El cantante Marc Anthony aseguró que disfrutó al máximo el show de medio tiempo que ofreció el puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl LX el pasado 8 de febrero.

El salsero no pudo asistir al partido, pero disfrutó del show de su colega desde su casa. “Me encantó. Amé cada segundo. Aplaudí frente al televisor”, dijo el cantante a Leila Cobo de Billboard.

Marc Anthony destacó que el show de Bad Bunny no se trató de una demostración de ego y fama, sino una “celebración de la cultura” y afirmó que el show “estuvo hermosamente hecho”.

“En esos momentos [los shows de medio tiempo del Super Bowl], en su mayoría se trata de mí, mí, mí y de qué tan estrella de rock soy y mira cómo floto. Y lo que Benito hizo fue una celebración de su cultura en el momento de la verdad. Y conocí cada cosa idiosincrática, esas sutilezas que realizó durante la presentación, creo que estuvo hermosamente hecho”, dijo el músico.

El intérprete de ‘Flor Pálida’ celebró el mensaje de unidad, tolerancia y el homenaje que hizo a la cultura puertorriqueña y latina.

“Me hizo sentir muy orgulloso, y el hecho de que utilizara ese vehículo para celebrar nuestra cultura y recordar a la gente que hemos estado aquí desde siempre y no nos vamos a ir, sin importar la retórica y las tonterías. Así que, felicitaciones para él y para todos los que celebraron. Aplaudí frente al televisor”, dijo.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl fue el primero en la historia en realizarse completamente en español. El astro boricua honró la cultura puertorriqueña, su historia, tradiciones, idiosincrasia, música y mucho más. Contó con la participación especial de la cantante Lady Gaga, quien cantó su canción ‘Die With a Smile’ en versión salsa. También participó el cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien cantó parte de la canción ‘Lo que le pasó a Hawái’, un tema de protesta del último álbum de Bad Bunny.

El show de Bad Bunny atrajo una audiencia estimada de 128,2 millones de espectadores, según las cifras publicadas por Nielsen Big Data.

Sigue leyendo: