Nadia Ferreira presume la decoración de su mansión para Navidad

Cada año las personalidades latinas se esmeran en decorar su casa para Navidad, y la decoración en casa de Nadia Ferreira y Marc Anthony se ha convertido en una de las más esperadas de la temporada.

Para este 2025, la exreina de belleza y el cantante decidieron decorar con el popular estilo de Ralph Lauren Christmas, el cual se ha hecho viral durante el último año en redes sociales. Incluso, Ángela Aguilar y Christian Nodal también decidieron decorar su hogar bajo este estilo.

Ferreira compartió en su cuenta de TikTok parte del proceso de decoración y de esta manera anunció que en su hogar habían comenzado las fiestas. Esta publicación la hizo a finales de noviembre, pero se vio un poco opacada por el lanzamiento de ‘VIX Música All Access’, en donde la modelo entrevista al cantante, donde confiesa su dolor más grande.

Aunque contrataron al diseñador especializado Daniel Zambrano, Ferreira también mostró que su hijo ayudó durante la decoración del pino de Navidad.

Por otro lado, el mismo Zambrano compartió en sus redes sociales el resultado final de la decoración y también expresó su emoción por decorar por segundo año el hogar de la pareja en Florida. El año pasado, Ferreira decidió combinar dos estilos de decoración: elegante e infantil.

Sobre el diseño de este año, Zambrano explicó: “Mi bella Nadia eligió esta paleta de rojos, azules y verde que representa puro lujo, una Navidad clásica con carácter y mucha fuerza. Un estilo inspirado en Ralph Lauren: elegante, impecable y con presencia”.

También apuntó que para él, trabajar con la familia de Marc Anthony es “elevar lo clásico a lo majestuoso, lo elegante a lo inolvidable, y transformar cada detalle en una obra que hable de legado, lujo y poder”.

Además del pino de Navidad en la sala de estar, la decoración se instaló en otros espacios de la propiedad. Por ejemplo, la decoración en las escaleras que conectan al segundo piso tienen el mismo estilo.

