MLB: Elroy Face, lanzador estrella de los Pirates y ganador de la Serie Mundial, murió a los 97 años

Elroy Face, relevista All-Star de los Pittsburgh Pirates, que salvó tres partidos en la Serie Mundial de 1960 para ayudarles a derrotar a los New York Yankees, ha fallecido a la edad de 97 años.

En un comunicado de prensa los Pirates anunciaron que habían confirmado la muerte de Face. El historiador del equipo, Jim Trdinich, dijo que el club fue contactado por el hijo de Face, Elroy Jr., quien les informó que el ex lanzador había fallecido ese mismo día en una residencia para personas mayores independiente situada a las afueras de Pittsburgh, en North Versailles, Pensilvania.

“Con gran pesar y profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de Elroy Face, miembro del Salón de la Fama de los Pirates y querido miembro de la familia del equipo”, declaró el presidente del equipo, Bob Nutting, en un comunicado.

The Pittsburgh Pirates sadly extend the news of the passing of Elroy Face.

The right handed pitcher spent 15 seasons with the Bucs and is the organization’s all time leader in appearances. pic.twitter.com/d6E5tvexn7 — Pittsburgh Pirates (@Pirates) February 12, 2026

“Elroy fue un pionero de los lanzadores de relevo modernos, el “Barón del Bullpen”, y desempeñó un papel fundamental en nuestro campeonato de la Serie Mundial de 1960″, cerró el comunicado.

Una gran carrera como relevista

Seleccionado para seis equipos All-Star, Face acumuló 104 victorias y 95 derrotas, con un promedio de carreras limpias de 3,48 en 16 temporadas de Grandes Ligas con Pittsburgh (1953-68), Detroit (1968) y Montreal (1969).

Lanzó en 848 partidos, solo 27 como titular, y acumuló 191 salvamentos en su carrera, aunque los salvamentos no se convirtieron en una estadística oficial hasta 1969.

Este lanzador diestro de 1,73 m de estatura ostenta el récord de la Liga Nacional de victorias como relevo, con 96, y el récord de las Grandes Ligas de victorias como relevo en una temporada, tras lograr 18 victorias y 1 derrota con una efectividad de 2,70 en 1959.

Lideró la Liga Nacional con 68 apariciones y 61 partidos terminados en 1960, cuando los Pirates, que partían como outsiders, sorprendieron a Mickey Mantle, Yogi Berra y los poderosos Yankees con el famoso jonrón de Bill Mazeroski que ganó el séptimo partido de la Serie Mundial en el Forbes Field de Pittsburgh.

We are saddened to learn of the passing of former Pirates relief ace Elroy Face, a member of Pittsburgh’s 1960 World Series champions.



Face pitched 15 of his 16 Major League seasons with the Buccos and was an NL All-Star three straight years from 1959-61. Nicknamed “The Baron of… pic.twitter.com/CGKVWobSNt — MLB (@MLB) February 13, 2026

Face hizo cuatro apariciones como relevo en la Serie Mundial, con una efectividad de 5,23 en 10⅓ entradas. Cerró las victorias de los Piratas en los Juegos 1, 4 y 5.

Incorporado al Salón de la Fama de los Piratas en 2023, es el líder histórico del club en apariciones con 802. Y el equipo señaló que si las salvadas hubieran sido una estadística oficial antes de 1969, también ostentaría ese récord de la franquicia con 188.

