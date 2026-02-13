NYPD refuerza presencia policial en El Bronx tras tiroteo fatal en estación de metro

El Departamento de Policía de Nueva York mantiene la búsqueda del responsable de un tiroteo ocurrido el martes en una estación del metro de El Bronx, mientras avanza con un plan para reforzar la estrategia contra la violencia en ese distrito.

El hecho se registró durante la hora pico de la tarde en el andén en dirección sur de la estación de la calle 170. Según la policía, un hombre armado disparó contra otro, de 41 años, tras una discusión, publicó PIX11.

La víctima fue hallada herida en la plataforma y trasladada de urgencia al Lincoln Hospital, donde murió. De acuerdo con las autoridades, se trata del primer tiroteo fatal en el sistema de metro en lo que va de año.

El episodio ocurrió pocos días después de que la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, anunciara cambios en la estructura de patrullaje en El Bronx. El plan contempla dividir el distrito en dos comandos operativos y reasignar 200 agentes y supervisores adicionales para reforzar la presencia policial.

Según cifras citadas por PIX11, El Bronx concentró el año pasado más de un tercio de los tiroteos y de las víctimas por arma de fuego en toda la ciudad, casi el triple de los casos registrados en Manhattan y Queens.

Además, reportó más delitos graves que esos dos distritos y cifras similares a las de Brooklyn.

Tisch señaló que El Bronx ha mantenido durante años los índices de criminalidad per cápita más altos de la ciudad sin que la estructura policial se haya ajustado a esa realidad, indicó el medio.

El anuncio se produce después de que el departamento informara una reducción en varios indicadores durante enero: los homicidios bajaron 60%, los tiroteos disminuyeron 20% y los delitos graves en general retrocedieron 6,7% en comparación con el mismo período del año anterior.

