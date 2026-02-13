Buscan a hispano por 1er homicidio del año en el Metro de Nueva York

Detectives del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) han identificado a Alberto Frías como el sospechoso buscado por el tiroteo fatal de Adrian Dawodu que se convirtió en el primer homicidio del año 2026 en el Metro.

La policía está pidiendo la ayuda del público para ubicar a Frías. Dawodu, de 41 años, fue baleado poco antes de las 3 p.m. del martes 10 de febrero en el andén Downtown de la estación B/D 170th St en Grand Concourse, El Bronx (NYC).

Fuentes policiales dicen que Frías (27) y Dawodu se conocían antes del tiroteo, señaló Daily News. Al parecer ambos discutían cuando la víctima fue baleada varias veces. Tenía “dos heridas en la ingle y en la zona del muslo”, declaró una fuente policial el martes. “Parece que la herida le atravesó la espalda”.

Un video grabado por pasajeros a bordo de un tren que pasaba por la estación captó al pistolero empujando a la víctima, quien se desplomó en el andén cubierto de sangre.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia es constante en el Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

La semana pasada un hombre que se encontraba en el andén de una estación en Times Square murió dramáticamente al ser arrollado por un tren y arrastrado bajo sus ruedas. Fue el 2do incidente fatal en menos de 24 horas, luego de que un perro fuese electrocutado el caer a las vías tras escaparse de su dueño en una estación en el Distrito Financiero.

En 2025 la MTA sumó de más de 250 arrollamientos de trenes, lo que supuso la cifra más alta en una década, según The New York Times. Además, tres personas fueron baleadas el año pasado en incidentes separados, según NYPD. Ello representó una drástica disminución con respecto a 2024, cuando 14 personas fueron víctimas de armas de fuego en el Metro de NYC.

