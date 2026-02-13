Trump destituye al nuevo fiscal federal del norte de Nueva York horas después de asumir

El gobierno del presidente Donald Trump destituyó al recién juramentado fiscal federal del Distrito Norte de Nueva York pocas horas después de que asumiera el cargo, según informó NBC News.

Donald Kinsella fue nombrado y tomó posesión el miércoles en una ceremonia privada, de acuerdo con el propio tribunal federal. Sin embargo, ese mismo día recibió un correo electrónico notificándole su destitución.

Kinsella dijo a NBC News que el mensaje provenía de Morgan DeWitt Snow, subdirectora de personal presidencial, y que indicaba que el presidente había ordenado su remoción, sin ofrecer detalles adicionales.

Consultada por el medio, la Casa Blanca remitió a una publicación en redes sociales del fiscal general adjunto Todd Blanche, quien escribió que los jueces no eligen a los fiscales federales y que esa facultad corresponde al presidente.

Judges don’t pick U.S. Attorneys, @POTUS does. See Article II of our Constitution. You are fired, Donald Kinsella. https://t.co/XUYRgaqG2T — Todd Blanche (@DAGToddBlanche) February 12, 2026

El nombramiento de Kinsella se produjo después de que un juez determinara que su predecesor interino, John Sarcone III, ejercía el cargo de manera ilegal. La jueza federal Lorna Schofield concluyó en enero que el Departamento de Justicia había actuado indebidamente al mantener a Sarcone más allá del límite de 120 días permitido para fiscales no confirmados por el Senado.

Sarcone pasó entonces a ocupar el cargo de primer fiscal adjunto mientras se apela esa decisión.

El tribunal federal del Distrito Norte de Nueva York defendió el jueves su decisión de designar a Kinsella y señaló que actuó bajo la autoridad que permite a los tribunales nombrar a un fiscal federal de manera temporal hasta que se cubra la vacante.

La corte citó la Constitución para respaldar esa facultad.

El caso se enmarca en una serie de controversias recientes sobre nombramientos en fiscalías federales.

Otros jueces también han cuestionado designaciones realizadas por la fiscal general Pam Bondi.

Entre ellos figura el caso de Lindsey Halligan, quien dejó su puesto tras un fallo judicial adverso, y el de Alina Habba, cuya designación fue invalidada por un tribunal de apelaciones por violar la Ley Federal de Reforma de Vacantes.

El abogado cuenta con una trayectoria previa en la fiscalía federal del Distrito Norte de Nueva York, donde trabajó entre 1989 y 2002, incluyendo un período como jefe de la división penal.

